De Camps destaca nuevas oportunidades para estudiantes tras concluir el bachillerato

Luis Miguel De Camps, ministro de Educación, junto a dos estudiantes en el acto. ( CEDIDA POR EL MINERD )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó este jueves las nuevas oportunidades que tienen los estudiantes que concluyen el bachillerato para continuar su formación, a través de la articulación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

De Camps habló durante el acto de entrega de 10,000 becas para la excelencia, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, donde explicó que ambas instituciones trabajan para identificar desde las escuelas a jóvenes destacados y vincularlos con oportunidades de estudios superiores.

"Por primera vez, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior han articulado sus esfuerzos para identificar desde la escuela a jóvenes que concluyen el bachillerato y conectarlos, en ese mismo año, con una oportunidad para continuar sus estudios", señaló.

Como parte de este proceso, el Ministerio de Educación identificó, validó y remitió a 948 estudiantes destacados en áreas como olimpíadas académicas, robótica y STEM, altas capacidades intelectuales, Pruebas Nacionales, mérito y liderazgo estudiantil, así como en artes y deportes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/whatsapp-image-2026-09-17-at-30822-pm1-9abd19c2.jpeg De Camps durante su discurso. (CEDIDA POR EL MINERD)

A estos se sumaron bachilleres con promedios de 95 puntos o más.

El ministro resaltó que los estudiantes beneficiados provienen de diferentes puntos del país y han demostrado capacidades en áreas diversas, lo que, a su juicio, evidencia que el talento puede manifestarse de distintas maneras.

"Son trayectorias distintas, pero todas tienen algo en común: detrás de cada una hay capacidad, esfuerzo y una decisión sostenida de hacer las cosas bien", expresó.

"Ampliar las posibilidades"

De Camps sostuvo que el objetivo es ampliar las posibilidades de los jóvenes para que su lugar de procedencia no determine hasta dónde pueden llegar en su formación.

"Si se esfuerza y desarrolla sus capacidades, existen caminos para avanzar", afirmó.

El funcionario también exhortó a los estudiantes a aprovechar las oportunidades de formación y continuar desarrollando sus capacidades, al tiempo que aseguró que el acompañamiento a sus trayectorias educativas debe extenderse más allá de la entrega de las becas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/whatsapp-image-2026-09-17-at-30823-pm-a351d50b.jpeg De Camps junto a varios funcionarios en la actividad. (CEDIDA POR EL MINERD)

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para facilitar la transición de los estudiantes desde la educación preuniversitaria hacia la educación superior mediante programas de becas y mecanismos de identificación del talento.