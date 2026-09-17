El Gobierno inicia entrega de 10,000 becas nacionales para estudios superiores

Miles de jóvenes de diferentes puntos del país serán beneficiados con las becas que ofrece el Gobierno a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Yuberis Pinales asegura que su beca para estudiar Enfermería representa una oportunidad de desarrollo genuina para ella y su comunidad en San Pedro de Macorís.

Griselle Rodríguez es una ingeniera de Santiago que, a sus 24 años, realizará una maestría en Administración de la Construcción, que ella define como una oportunidad de esperanza.

Sianna Díaz es una joven de 17 años, de Santo Domingo, que acaba de salir de la secundaria y estudiará Arquitectura. Para ella, es un honor este reconocimiento a su trayectoria académica y su motivación es: "podré crear espacios para mi país".

Yuberis, Griselle y Sianna son parte de las 10,000 beneficiarias del programa de becas nacionales que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) otorgará este año tras el cierre de su convocatoria.

La institución contempla la entrega de 5,000 Becas Nacionales y otras 5,000 Becas de Excelencia Sin Barreras 2026 para iniciar o continuar estudios superiores en instituciones de educación superior del país.

El programa de Excelencia Sin Barreras corresponde a jóvenes que han culminado el bachillerato durante el año escolar 2025-2026 y contempla un estipendio del 100 % de la matrícula.

El programa procura que jóvenes de diferentes provincias tengan acceso a una carrera universitaria de acuerdo con sus méritos académicos y con áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional.

Las becas nacionales, en cambio, cubren entre el 50 y el 100 % de la matrícula, dependiendo de si las instituciones de educación superior son públicas o privadas, además de un incentivo económico para los estudiantes que optan por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/whatsapp-image-2026-09-17-at-12811-pm-6348f5cf.jpeg La actividad estuvo encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña y contó con la participación de otros funcionarios. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Entre las áreas priorizadas figuran disciplinas vinculadas con las ciencias, la tecnología, las matemáticas, la física, la agronomía, la economía naranja y otras ramas consideradas estratégicas para las necesidades del país.

De acuerdo con los registros de la propia institución, la cifra representa un incremento del 25 % en la nómina de beneficiarios frente a las 8,000 becas nacionales entregadas en 2025.

Funcionarios destacan la labor de los estudiantes

El titular del Mescyt, Rafael Santos Badía, reconoció el esfuerzo de los beneficiarios. También explicó que las becas de excelencia se harán efectivas en los próximos meses, para que los recién egresados continúen su educación sin pausas.

Por otro lado, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que entre los beneficiarios hay estudiantes meritorios de distintas partes del país, incluidos jóvenes reconocidos por su desempeño en competencias académicas, deportivas y de liderazgo.

Ambos resaltaron la coordinación entre el Ministerio de Educación y el Mescyt para identificar a estudiantes meritorios desde las escuelas y facilitar su transición hacia la educación superior.

La vicepresidenta Raquel Peña aprovechó la ocasión para felicitar a los estudiantes beneficiarios, a sus familias y a los docentes que los acompañaron durante su formación secundaria.