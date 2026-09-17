Investigación dominicana sobre ética empresarial alcanza publicación científica internacional

De izquierda a derecha: el filósofo dominicano Juan Peña, Alina Bello Dotel, César Andrés Canela Acosta y Sandy Antonio-Gutiérrez. ( CEDIDA POR LA PONTIFÍCIA UNIVERSIDAD MADRE Y MAESTRA (PUCMM) )

Una investigación desarrollada por académicos dominicanos sobre la enseñanza de la ética empresarial y su aplicación profesional fue publicada en agosto de 2026 en TEM Journal (Technology, Education, Management, Informatics), revista científica internacional indexada en Scopus e incluida en Web of Science, según informó este jueves la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) mediante una nota de prensa.

El estudio, titulado "Business Ethics Training and Its Professional Applicability: Evidence from Student´s Perceptions in the Dominican Republic", fue liderado por el filósofo dominicano Juan Peña y contó con la participación de los investigadores César Andrés Canela Acosta, Sandy Antonio-Gutiérrez y Alina Bello Dotel.

De acuerdo con la información ofrecida, la investigación analiza la percepción de estudiantes universitarios sobre la formación en ética empresarial y su utilidad para afrontar decisiones en el ámbito profesional.

La publicación constituye, según la identificación institucional citada en el comunicado, el primer artículo del área de Filosofía de República Dominicana publicado en TEM Journal.

Resultados del estudio

Para la investigación fueron consultados 209 estudiantes universitarios del área de negocios.

Los resultados indican que el 97 % afirmó conocer el concepto de ética profesional, mientras que un 90 % manifestó estar familiarizado con el concepto de dilema ético.

Asimismo, el 92 % consideró que la formación recibida le permitió comprender mejor el papel de un profesional responsable y consciente dentro de la sociedad.

Según la nota de prensa, el 100 % de los participantes reconoció el valor social y profesional de la asignatura en relación con el respeto hacia las personas que reciben los servicios profesionales.

Propuestas para mejorar la enseñanza

Además de medir el conocimiento de los estudiantes, el estudio aborda la relación entre la formación académica y la capacidad de aplicar principios éticos ante situaciones propias del ejercicio profesional.

Los investigadores plantean la necesidad de fortalecer metodologías de enseñanza basadas en casos reales, simulaciones, juegos de roles y dilemas relacionados con áreas como finanzas, contabilidad y mercadotecnia.

El objetivo, de acuerdo con el comunicado, es acercar la enseñanza de la ética a las situaciones que los futuros profesionales podrían enfrentar durante su desempeño en empresas y organizaciones.

La investigación también busca aportar evidencia al estudio de la relación entre ética, educación superior, liderazgo, responsabilidad social y toma de decisiones empresariales en América Latina y el Caribe.