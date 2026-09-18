Educación y EE. UU. abordan bilingüismo, tecnología educativa y formación en valores

La embajadora de EE. UU en RD, Leah Campos y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps. ( CEDIDA POR EDUCACIÓN. )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, recibió este viernes a la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, con quien abordó temas de cooperación vinculados al fortalecimiento del sistema educativo.

Durante el encuentro, ambos conversaron sobre el fortalecimiento del bilingüismo y la meta del Gobierno de capacitar a 400,000 jóvenes con competencias reales en inglés como segundo idioma, contemplada en la hoja de ruta 2025-2028.

También trataron asuntos relacionados con la tecnología educativa, la educación en valores y las oportunidades de colaboración entre República Dominicana y Estados Unidos en estas áreas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/whatsapp-image-2026-09-18-at-24742-pm-1-1670149e.jpeg Luis Miguel De Camps y Leah Campos conversaron sobre bilingüismo, tecnología educativa y educación en valores.

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Como parte de la visita, la embajadora conoció algunas de las iniciativas que desarrolla el Ministerio de Educación. Estudiantes de la modalidad en Artes realizaron una presentación de merengue y mostraron parte de la formación que reciben.

Asimismo, estudiantes presentaron proyectos de robótica educativa desarrollados como parte de las iniciativas para impulsar las competencias tecnológicas desde las aulas.

Interés en la cooperación

De Camps y Campos expresaron su interés en continuar identificando agendas comunes y desarrollando acciones de cooperación en áreas consideradas prioritarias para el sistema educativo dominicano.