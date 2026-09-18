Pago del retroactivo a 104,000 docentes entra en la recta final

El pago del retroactivo correspondiente a la Evaluación del Desempeño Docente para unos 104,000 maestros entró en su etapa final, luego de que el expediente completara el recorrido administrativo y llegara a gestión humana del Ministerio de Educación (Minerd), informó la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

De acuerdo con Menegildo De La Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, en gestión humana se realiza ahora el proceso para cargar los pagos en las cuentas de los docentes, por lo que el dinero podría comenzar a reflejarse en la nómina en cualquier momento.

El dirigente magisterial explicó que el expediente avanzó antes de que venciera el plazo de 45 días que inicialmente se había contemplado para completar el proceso burocrático.

Impacto económico

"Hemos recibido la grata noticia de que el expediente ya llegó al último eslabón. Ya hizo el recorrido burocrático que tenía que hacer y ahora está en gestión humana para cargar la cuenta de cada compañero. Estamos a ley de que en cualquier momento el pago del retroactivo se refleje en la nómina", afirmó De La Rosa durante el programa La Voz del CEN.

Según la información ofrecida por el dirigente de la ADP, el expediente correspondiente a los primeros 104,000 docentes contempla un desembolso de más de RD$12,000 millones, como parte del reconocimiento económico vinculado a la Evaluación del Desempeño Docente.

De La Rosa atribuyó el avance del proceso al seguimiento dado por la dirección de la ADP, que colocó la evaluación como primer punto de agenda en las reuniones semanales de su Comité Ejecutivo Nacional.

El dirigente calificó el resultado como una "victoria del Magisterio Nacional" y sostuvo que el proceso fue impulsado por la estructura nacional de la organización.