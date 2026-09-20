El Minerd destaca participación de jóvenes que buscan romper el récord Guinness de lectura

"Juventud en Voz Alta" inició el pasado 31 de agosto como un maratón en el que los cinco participantes se alternan para mantener la lectura de manera continua durante las 24 horas del día. ( CORTESÍA DEL MINERD )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) destacó la participación de los cinco jóvenes dominicanos que protagonizan el desafío "Juventud en Voz Alta", quienes superaron las 431 horas de lectura continua en voz alta, rebasando la marca establecida por Nigeria y avanzando hacia la meta propuesta para esta jornada.

La iniciativa, desarrollada por el Ministerio de la Juventud junto al Ministerio de Educación, busca promover la lectura y poner de relieve la disciplina, la constancia y las capacidades de los jóvenes dominicanos.

Los participantes son Abril Sharmin del Rosario Jiménez, de La Romana; Ismael Alejandro Durán de la Rosa, de San Cristóbal; Maikol Yafrani Arias Sánchez, de Monseñor Nouel; Mayury Ariaany Vélez Sánchez, de María Trinidad Sánchez, y Franchesca Alí Minier Suárez, de La Vega, todos de 18 años.

El Ministerio de Educación tuvo a su cargo la selección de los cinco lectores a través de la dirección de Paritarias y Liderazgo Estudiantil (PLERD), así como la integración de alrededor de 30 centros educativos y 1,500 estudiantes a las actividades desarrolladas como parte de la iniciativa.

La institución resaltó que la participación de los jóvenes contribuye a colocar la lectura en el centro de la conversación y constituye una oportunidad para incentivar en los estudiantes el interés por los libros, la comprensión lectora y la adquisición de conocimientos.

"Juventud en Voz Alta" inició el pasado 31 de agosto como un maratón en el que los cinco participantes se alternan para mantener la lectura de manera continua durante las 24 horas del día.

El desafío está previsto concluir el lunes a las 2:00 de la tarde, cuando los jóvenes alcanzarían 500 horas de lectura continua.

En miras de retomar el título

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/whatsapp-image-2026-09-20-at-111231-am-1-b081ad14.jpeg El Ministerio de Educación tuvo a su cargo la selección de los cinco lectores a través de la dirección de Paritarias y Liderazgo Estudiantil (MINERD)

La República Dominicana había alcanzado en 2011 un récord mundial de lectura en voz alta por equipos, luego de que cinco jóvenes completaran más de 365 horas de lectura continua. La marca fue superada en 2025 por Nigeria, con 431 horas, 31 minutos y 25 segundos.

Los jóvenes dominicanos superaron esa marca este viernes y continúan leyendo para ampliar el tiempo alcanzado. Una vez concluido el desafío, corresponderá a Guinness World Records realizar el proceso de validación correspondiente.