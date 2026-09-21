En la región Este, el menú escolar llega a las aulas, pero su calidad genera opiniones encontradas

Un plato de almuerzo escolar servido en el Liceo Nuestra Señora del Carmen, en Bayaguana. ( DIARIO LIBRE / ADRIANA SUELS. )

Dando seguimiento al servicio de alimentación escolar, Diario Libre se trasladó a centros educativos de San Pedro de Macorís, Hato Mayor del Rey, Bayaguana y El Seibo, donde encontró experiencias favorables, pero también algunas observaciones sobre la calidad de los alimentos.

En San Pedro de Macorís, el recorrido incluyó el Centro Educativo Barrio Blanco, donde se constató que el desayuno escolar llega puntual y de acuerdo con el menú establecido.

El equipo también visitó la Escuela Primaria Juan Vicente Moscoso, cuya directora, Milagros Mejía Sines, aseguró que tanto el desayuno como el almuerzo llegan de manera regular, a tiempo y con buena calidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/escuela-juan-vicente-moscoso-c0d217f0.jpg Escuela Juan Vicente Moscoso. (ADRIANA SUELS.)

Alimentación en Hato Mayor

En Hato Mayor del Rey, el director del Liceo Bautista Dominicano, José Abel Severino Rodríguez, valoró positivamente el almuerzo que reciben los estudiantes.

"Le doy un 9/10. No le doy un 10/10 porque no hay nada que sea 100 % bueno en la vida", expresó.

En el Politécnico César Nicolás Penson, la directora explicó que los alimentos son preparados en el propio centro educativo y que su elaboración se rige por el menú establecido por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

El menú de Inabie para la semana IV

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/16092026-recorrido-por-escuelas-en-hato-mayor-y-monte-plata-adriana-suels--3-88f0078f.jpg Menú para el almuerzo de la IV semana de docencia. (ADRIANA SUELS.)

El menú correspondiente a la semana IV, del 14 al 18 de septiembre, contempla para el lunes arroz con maíz y zanahoria, fajitas de pollo con pimientos y ensalada de tomate y pepino; el martes, arroz blanco, lentejas guisadas, huevos con vegetales al horno y ensalada de zanahoria y vainitas.

Para el miércoles está programado pastelón de yuca, muslo de pollo al caldero y ensalada de pepino; el jueves, arroz blanco, habichuelas rojas guisadas, albóndigas de sardina en salsa de tomate natural y ensalada de zanahoria y repollo sudado.

El viernes corresponde sancocho criollo con masa de cerdo, arroz blanco y ensalada de aguacate, cuando este se encuentre en temporada. El menú también contempla frutas como postre.

En el Liceo Nuestra Señora del Carmen, su directora, la hermana Niurka Ruíz Rivera, informó que el centro recibe el menú completo y que, adicionalmente, el suplidor les lleva una porción de moro para los estudiantes que no consumen mangú.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/nuestra-senora-del-carmen-5ea4c86a.jpg Liceo Nuestra Señora del Carmen. (ADRIANA SUELS.)

Durante la visita realizada por Diario Libre, el equipo pudo constatar la llegada de las raciones correspondientes al día, así como del alimento adicional.

El suplidor de los alimentos de ese centro, cuya identidad se reserva, explicó a este medio que la decisión de incluir un alimento adicional corresponde a una iniciativa de la empresa encargada del suministro.

Cumplimiento en Bayaguana

En Bayaguana, provincia Monte Plata, el recorrido llegó hasta la Escuela Manuel Emilio de los Santos, donde la profesora Elizabeth Aquino Robles informó que el almuerzo llega puntual, con buena calidad y conforme al menú establecido.

Una realidad diferente, aunque con observaciones puntuales sobre los alimentos, fue encontrada en El Copey de Bayaguana, específicamente en la Escuela Pedro Henríquez Ureña, un pequeño centro educativo que recibe a unos 10 estudiantes debido a la escasa población de la comunidad.

Su director, Manuel Antonio Rosales, señaló algunas dificultades que han identificado con determinados productos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/el-copey-3093c507.jpg Escuela Pedro Henríquez Ureña, en El Copey de Bayaguana. (ADRIANA SUELS.)

Explicó que en ocasiones los guineos llegan demasiado maduros o, por el contrario, demasiado verdes para ser consumidos.

También indicó que algunas veces el arroz llega "empelotado", mientras que las habichuelas pueden llegar duras o demasiado aguadas.

Estas observaciones contrastan con la experiencia reportada por otros centros visitados en San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Bayaguana, donde sus responsables aseguran que las raciones llegan de manera regular, a tiempo y conforme a la programación del Inabie.

El recorrido forma parte del seguimiento realizado por Diario Libre al servicio de alimentación escolar para conocer no solo qué contempla el menú, sino también cómo llega, cómo se prepara y qué percepción tienen los centros educativos sobre los alimentos que reciben los estudiantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/platos-2d158e5e.jpg Los platos son lavados. (ADRIANA SUELS.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/16092026-recorrido-por-escuelas-en-hato-mayor-y-monte-plata-adriana-suels--18-05163881.jpg Mangú que fue servido en el menú escolara en el Liceo Nuestra Señora del Carmen. (ADRIANA SUELS.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/cocina-a254d6c8.jpg Cocina delLiceo Nuestra Señora del Carmen. (ADRIANA SUELS.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/fregado-bfb1a6e5.jpg Momento en que lavan los platos utilizados para servir el almuerzo. (ADRIANA SUELS.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-18-at-92109-pm-4-39d3844b.jpeg Habichuelas guisadas. (PATRICIA HEREDIA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-18-at-92108-pm-b962feae.jpeg Guineos maduros. (PATRICIA HEREDIA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-18-at-92109-pm-5-78464e45.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-18-at-92109-pm-2-7cf840ae.jpeg Arroz, habichuelas y sardinas. (PATRICIA HEREDIA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-18-at-92109-pm-3-62291cae.jpeg Arroz blanco. (PATRICIA HEREDIA.) ‹ >

Normalización en El Seibo

En el Distrito Educativo 12-03 de El Seibo, el director distrital, Omar Peralta, informó que el almuerzo escolar se distribuye actualmente con normalidad, luego de dificultades registradas durante las primeras semanas del año lectivo debido al cambio de suplidores.

Peralta explicó que inicialmente hubo centros donde solo llegaba leche, mientras que en otros recibían leche y pan. También se registraron casos en los que no llegaba el almuerzo.

Las incidencias fueron reportadas al Inabie y, según el funcionario, actualmente las raciones llegan en cantidad suficiente y completas. "Ya todo está volviendo a la normalidad", afirmó.

El Distrito Educativo 12-03 elaboró un informe con los casos reportados y lo remitió al Inabie. Al momento de la entrevista, Peralta identificó el centro educativo Juan Bosch como el caso que todavía requería seguimiento, aunque aseguró que estaba en proceso de solución.

Durante un recorrido por las escuelas Manuela Diez Jiménez, Luisa Nolasco, Politécnico Sergio Augusto Veras y Eloína Constanzo, Diario Libre constató la entrega del almuerzo correspondiente al jueves 17 de septiembre: arroz blanco, habichuelas rojas guisadas, albóndigas de sardina, ensalada de zanahoria y repollo sudado y fruta.

Aunque algunos estudiantes dijeron que la comida es buena, otros señalaron que determinados alimentos tienen poco sabor o presentan problemas de preparación, como habichuelas demasiado líquidas.

Yari Tapia Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.