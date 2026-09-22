Consejo Nacional de Educación aprueba anteproyecto de presupuesto para 2027

El Consejo Nacional de Educación reunido este martes para aprobar anteproyecto de presupuesto para 2027. ( CEDIDA POR EL MINERD. )

El Consejo Nacional de Educación (CNE) celebró este martes su tercera sesión ordinaria de 2026, en la que aprobó el anteproyecto de presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2027 y abordó otros temas relacionados con el fortalecimiento del sistema educativo dominicano.

La sesión fue encabezada por el ministro de Educación y presidente del CNE, Luis Miguel De Camps, quien también informó sobre las acciones que se implementarán a partir de los resultados de la prueba PISA 2025.

Durante el encuentro, De Camps anunció además la creación del Consejo Editorial Educativo, que tendrá entre sus propósitos fortalecer los procesos de revisión, evaluación y calidad de los libros de texto utilizados en el sistema educativo.

El Minerd, sin embargo, no informó a cuánto asciende el anteproyecto de presupuesto.

Nuevas políticas educativas

El CNE también conformó una comisión para actualizar y fortalecer las políticas y protocolos contra la violencia de género, intrafamiliar y sexual, conforme a decisiones adoptadas previamente por el organismo.

Asimismo, fue conocida una propuesta de ordenanza para modificar los artículos 1 y 4 de la Ordenanza 02-2023, relacionada con la bibliografía de los libros de texto de los niveles Inicial, Primario y Secundario, tanto en formato impreso como digital.

Durante la sesión, realizada en el Salón Ercilla Pepín, los miembros del Consejo también conocieron la selección de la estudiante Nalissa Espinal Capellán como representante estudiantil ante el organismo.