Luis De Camps presenta programa de labor social e incentiva a jóvenes a contribuir en sus comunidad

Ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, ( FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó la tercera edición del Programa de Labor Social y Promoción de la Cultura Ciudadana, durante la cual incentivó a los jóvenes a contribuir con sus comunidades, informó este miércoles el Minerd.

El ministro explicó que las 60 horas de labor social representan más que un requisito, ya que constituyen una oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica conocimientos y valores vinculados con la responsabilidad social, la convivencia, el liderazgo y la participación ciudadana.

Destacó que el Programa de Labor Social y Promoción de la Cultura Ciudadana, impulsado bajo el liderazgo del senador de la provincia San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, está alineado con las acciones que desarrolla el Ministerio de Educación para fortalecer la formación integral y ciudadana de los estudiantes.

Mediante una nota de prensa, el ministro resaltó la importancia de iniciativas como la Ética Ciudadana, la plataforma Ciudadanos al 100 y el voluntariado Agentes al 100.

Señaló que, aunque se trata de iniciativas distintas, todas parten de una misma convicción: los valores se fortalecen cuando se practican y cada acto de servicio puede contribuir al bienestar de las comunidades y del país.

Asimismo, motivó a los estudiantes a multiplicar sus experiencias de servicio en sus centros educativos, familias y comunidades. Destacó que no necesitan esperar a obtener un título o alcanzar una posición determinada para generar cambios positivos en su entorno.

"Ustedes ya saben que no tienen que esperar a tener un título o a ocupar una posición importante para comenzar a influir positivamente en otros. Ya lo están haciendo", sostuvo.

Reconocimientos y cierre

De Camps también reconoció el impulso del senador Gustavo Lara Salazar, así como la labor de la Regional 04 de Educación, los docentes, directores y las instituciones involucradas en el desarrollo del programa.

Durante la actividad, Lara Salazar fue reconocido con la distinción de Agente Ciudadano al 100 por su impulso y respaldo a iniciativas orientadas a promover la participación y la responsabilidad ciudadana entre los jóvenes.

La jornada concluyó con el reconocimiento a los estudiantes participantes y un llamado a continuar haciendo del servicio, la participación y la responsabilidad ciudadana parte de su formación integral.

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