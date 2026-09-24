Aprueban comisión para analizar implementación del currículo y resultados de PISA 2025

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, durante la tercera sesión ordinaria de 2026 del pleno del CNE. ( FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR EL MINERD )

El Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó la conformación de una comisión que analizará la implementación del currículo educativo y definirá acciones concretas a partir de las evidencias sobre los aprendizajes de los estudiantes, incluidos los resultados de PISA 2025.

La propuesta fue presentada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, durante la tercera sesión ordinaria de 2026 del pleno del CNE.

La comisión deberá presentar a finales de noviembre un informe que incluya medidas inmediatas, recomendaciones e indicadores para dar seguimiento a las acciones que se adopten.

A través de una nota de prensa, el Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd) indicó que la iniciativa fue planteada luego de que el CNE conociera un análisis de los resultados de PISA 2025 y escuchara las consideraciones de sus integrantes sobre los principales desafíos del sistema educativo.

Entre los temas abordados figuran la comprensión lectora, las matemáticas, las prácticas pedagógicas, la formación docente, la convivencia escolar, la participación de las familias y el uso de la tecnología.

Integrantes

La comisión estará encabezada por el Minerd e integrará representantes de distintos sectores del CNE, entre ellos estudiantes, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), organizaciones vinculadas al sector educativo y representantes de otras instancias.

También contará con el acompañamiento técnico del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice).

Medidas en marcha

Durante la sesión, el Ministerio de Educación informó al CNE sobre distintas iniciativas que ya desarrolla para fortalecer los aprendizajes.

Entre ellas se encuentran Secundaria Avanza, Alfabetización con Base, Crece Primaria, las tutorías de nivelación para estudiantes con rezago, un piloto de inteligencia artificial aplicada a Matemáticas en 300 centros educativos, programas de robótica y el fortalecimiento del enfoque STEM.

También se recordó la aprobación de la Estrategia Nacional de Competencias Digitales, con énfasis en pensamiento computacional e inteligencia artificial, así como las medidas adoptadas para regular el uso de dispositivos tecnológicos en los centros educativos.

La comisión deberá integrar estas y otras evidencias para formular recomendaciones orientadas a fortalecer la implementación curricular, las prácticas pedagógicas y las políticas destinadas a mejorar los aprendizajes de los estudiantes.