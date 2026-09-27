CNE crea comisión para fortalecer protocolos contra la violencia en centros educativos

El ministro del Minerd preside la mesa durante la sesión del CNE. ( FOTO CEDIDA POR EL MINERD. )

El Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó por unanimidad la creación de una comisión que tendrá a su cargo la actualización y el fortalecimiento de las políticas y protocolos para prevenir y atender la violencia de género , intrafamiliar y sexual en la comunidad educativa, informó este domingo el Ministerio de Educación (Minerd).

La iniciativa fue presentada previamente por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien informó que la comisión estará integrada por cinco miembros del organismo rector del sistema educativo preuniversitario y contará con el acompañamiento de distintas instancias del Ministerio de Educación (Minerd) vinculadas con estos temas.

Durante la sesión del CNE, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, explicó que el Minerd desarrolla, a través de la Dirección de Orientación y Psicología, el programa Cultura de Paz, que incluye protocolos de actuación frente a distintas manifestaciones de violencia en los centros educativos.

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La funcionaria también indicó que el Ministerio cuenta con normas y disposiciones destinadas a fortalecer la convivencia escolar.

Objetivos de la nueva comisión

La comisión buscará reforzar las acciones de prevención, detección, atención y seguimiento de los casos de violencia que puedan presentarse dentro de la comunidad educativa.

Asimismo, procurará mejorar la coordinación con instituciones que intervienen en la prevención y atención de estas situaciones, entre ellas el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Los miembros del Consejo Nacional de Educación valoraron la propuesta al considerar que permitirá fortalecer los mecanismos de respuesta ante situaciones de violencia y contribuir a la creación de entornos escolares seguros.

Fortalecimiento de políticas educativas

La actualización de las políticas y protocolos también contempla mejorar la articulación entre las instituciones involucradas para procurar respuestas oportunas ante los casos que se presenten en el sistema educativo.