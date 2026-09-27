En la actualidad, la educación inclusiva tiende a considerarse en República Dominicana como un modelo educativo enfocado en los niños con discapacidad o con alguna neurodivergencia, para que estudien y aprendan junto a estudiantes sin dichas condiciones.

Sin embargo, los métodos utilizados para atender las necesidades de estos estudiantes también pueden beneficiar a niños que no padezcan ninguna condición, al desarrollar habilidades como la planificación, la organización, la memoria de trabajo y la comunicación.

Así lo plantea David Vásquez, director del II Congreso de Innovación en Neurociencias, Psicología y Educación, celebrado este sábado.

Uno de estos métodos es el Orton-Gillingham, una forma de enseñar lectura y escritura de manera explícita, estructurada y multisensorial, especialmente utilizada con niños que tienen dislexia o dificultades importantes para aprender a leer.

También hay otras metodologías más innovadoras, como Lego Serious Play o la terapia basada en Lego, que también ha sido muy efectiva para niños con autismo, TDAH, entre otros.

A través de piezas de Lego, se puede lograr que las personas, ya sean niños, adolescentes o adultos, desarrollen habilidades cognitivas como la planificación, la organización y la memoria de trabajo, y que además puedan comunicarse en un mundo donde la tecnología, aunque nos rodea constantemente, no se detiene.

La Dra. Suzette Mirabell sostuvo que no se debe centrar necesariamente la atención en el déficit que pueda tener una persona, sino en cómo se va a trabajar con ella y qué herramientas se le van a proporcionar para que pueda desarrollarse en su entorno, dejando atrás lo que se convertiría en solo el diagnóstico, sin contar con herramientas útiles para la familia, para la persona y para la escuela.

Desafíos educativos

Según la doctora, los estándares de República Dominicana relacionados con este tema avanzan de manera positiva y los profesionales también están avanzando en la capacitación sobre temas innovadores.

Dijo que no puede especificar una sola barrera que estén enfrentando los niños con trastornos del neurodesarrollo en las escuelas dominicanas.

"Hablar de la principal barrera es difícil porque son variables que se influyen mutuamente. La falta de recursos influye en la falta de capacitación del profesorado. La falta de capacitación del profesorado también influye en que cada afección sea menos conocida. Es un ciclo que se retroalimenta", sostuvo.