Funglode e Iglobal buscan alianza con la Universidad de Puerto Rico para impulsar intercambios

Funglode estuvo representada por el doctor Marco Herrera, director ejecutivo de la Fundación, y la doctora Josefina Pimentel, rectora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL). Por la Universidad de Puerto Rico participaron el exrector Luis Ferrao Delgado; Channiel Peñaloza Parrilla, ayudante ejecutivo de la actual rectora, la doctora Mayra Charriez Cordero; y Edder González Palacios, director de la Editorial de la Universidad de Puerto Rico. ( SUMINISTRADA POR LA FUNDACIÓN GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO (FUNGLODE). )

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal) exploraron nuevas vías de cooperación académica con la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, durante un encuentro en el que se plantearon posibles intercambios estudiantiles, programas de posgrado y un Diplomado en Estudios del Caribe.

La reunión, celebrada en el marco de la participación de la delegación puertorriqueña en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, permitió identificar áreas de interés común en ciencias sociales, humanidades y administración pública.

Como resultado del acercamiento, representantes de la Universidad de Puerto Rico manifestaron su interés en establecer un acuerdo de colaboración con Funglode.

Posibilidades de cooperación

Uno de los puntos centrales fue la coincidencia entre Iglobal y la Universidad de Puerto Rico en programas vinculados con la Alta Administración Pública, área que podría servir como punto de partida para desarrollar intercambios académicos y estudiantiles.

También fue planteada la posibilidad de desarrollar conjuntamente un Diplomado en Estudios del Caribe, enfocado en la interculturalidad, los vínculos históricos entre los pueblos de la región y el fortalecimiento de la investigación y la enseñanza sobre el Caribe.

La agenda incluyó además posibilidades de cooperación en Filología, Literatura y Estudios Hispánicos, así como iniciativas editoriales entre Funglode y la Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Esta última cuenta con un catálogo histórico de más de 4,000 títulos y unas 700 publicaciones activas, y mantiene vínculos editoriales con República Dominicana.

Por Funglode participaron el director ejecutivo, Marco Herrera, y la rectora de Iglobal, Josefina Pimentel. Por la Universidad de Puerto Rico estuvieron presentes el exrector Luis Ferrao Delgado; Channiel Peñaloza Parrilla, ayudante ejecutivo de la actual rectora, Mayra Charriez Cordero; y Edder González Palacios, director de la Editorial de la Universidad de Puerto Rico.

Vínculos históricos

Durante el encuentro también se abordaron los vínculos históricos entre República Dominicana y Puerto Rico, con referencias a figuras como Juan Bosch y Eugenio María de Hostos, así como desafíos actuales de la educación superior puertorriqueña.

Al finalizar la visita, Ferrao Delgado informó que presentaría a la actual rectora de la Universidad de Puerto Rico los resultados del encuentro y las posibilidades identificadas, con miras a avanzar en los pasos necesarios para una eventual alianza con Iglobal.

Como parte del intercambio institucional, la delegación puertorriqueña entregó a Funglode una representación de La Torre, símbolo del Recinto de Río Piedras. Funglode e Iglobal, por su parte, entregaron a la delegación publicaciones de la revista Global y memorias de Iglobal.

La visita abre una agenda de trabajo en formación, investigación, intercambio académico y producción editorial, con los Estudios del Caribe como uno de los posibles ejes de cooperación entre ambas instituciones.