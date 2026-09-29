Minerd aborda estrategias para fortalecer lectura, escritura y matemática desde los primeros grados

La viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Minerd, Ancell Scheker ( FOTO CEDIDA POR EL MINERD )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) abordó este martes la necesidad de garantizar el derecho a la educación mediante el fortalecimiento del aprendizaje de la lectura, la escritura y la matemática desde los primeros grados, durante un diálogo regional organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Minerd, Ancell Scheker, destacó la necesidad de analizar las mejores estrategias para avanzar como región y agradeció que la República Dominicana sea anfitriona del encuentro.

Compromiso nacional

"Nuestros niños y niñas no pueden esperar, por eso la República Dominicana quiso ser anfitriona en este diálogo, para poder analizar en conjunto las mejores maneras de avanzar como región y, sobre todo, para aprender de sus experiencias, de las nuevas evidencias que nos den luz de cómo podemos hacerlo mejor y cómo podemos acelerar los aprendizajes", expresó Scheker durante su intervención.

De acuerdo con una nota de prensa, durante el evento la viceministra explicó que el país ha asumido este compromiso como una prioridad y recordó que el Consejo Nacional de Educación estableció la Política Nacional para la Alfabetización en la Etapa Oportuna, que recoge experiencias acumuladas y plantea la articulación de distintos sectores para alcanzar mejores resultados en los aprendizajes iniciales.

Asimismo, indicó que el país cuenta con un programa nacional enfocado en esta meta, pero señaló que el seguimiento de los resultados y las nuevas evidencias permiten identificar áreas que requieren ajustes y fortalecimiento.

"Transformar la educación es un proceso complejo, con múltiples factores que intervienen y que toma tiempo, pero ese futuro se construye hoy con las decisiones que tomamos ahora", expresó Scheker.

Diálogo regional

La viceministra enfatizó que la tarea de mejorar los aprendizajes fundamentales no corresponde únicamente a los ministerios de Educación, sino que requiere la participación de toda la sociedad, incluidas organizaciones sociales, organismos internacionales y academias. En ese sentido, reiteró que la educación constituye un reto colectivo que demanda la articulación de voluntades.

El diálogo regional, que se desarrolla los días 29 y 30 de septiembre, reúne a ministros, viceministros y directores de Educación de 18 países de la región, además de especialistas, expertos y representantes de organismos internacionales, academias y organizaciones sociales.

El encuentro tiene como propósito propiciar un diálogo abierto sobre las evidencias y experiencias que pueden contribuir a fortalecer los aprendizajes fundamentales y avanzar hacia una educación de mayor calidad, equidad e inclusión.

Asimismo, constituye un espacio para analizar nuevas evidencias e identificar alternativas que permitan acelerar el aprendizaje de la lectura, la escritura y la matemática, habilidades que constituyen la base para los demás aprendizajes.