El Gobierno inaugura escuela de 21 aulas para 750 estudiantes en Cancino Adentro, SDE

Presidente de la República, Luis Abinader durante acto de inauguración ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró este jueves la Escuela Primaria Ana Josefa Puello, en Cancino Adentro, en el municipio Santo Domingo Este, un plantel educativo construido con una inversión de 125 millones y capacidad para recibir a 750 niños y niñas.

El centro, dispone de 21 aulas, además de tres canchas, comedor, cocina y otras facilidades destinadas a la gestión educativa.

La nueva infraestructura busca responder a la demanda de cupos escolares generada por el crecimiento que ha experimentado Santo Domingo Este durante los últimos años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-151008-a19c4739.jpeg La Escuela Primaria Ana Josefa Puello tiene 21 aulas. (DIARIO LIBRE LUDUIS TAPIA)

Aula para nivel inicial

Una de las características destacadas durante la inauguración es la incorporación de aulas para el nivel inicial desde la apertura del centro, como parte de los esfuerzos para integrar a los niños a la educación pública desde edades más tempranas.

El viceministro de Supervisión y Control de la Calidad de la Educación, Óscar Amargós, destacó durante el acto que la incorporación de estas aulas se realizó por disposición del presidente Luis Abinader.

"Que esta escuela, por decisión expresa de nuestro presidente Abinader, nazca con aulas de inicial desde el primer día, confirma hacia dónde se dirige la educación pública dominicana: la inclusión cada vez más temprano de nuestros niños y niñas a la educación, como un paso trascendental hacia la mejora de la calidad educativa de nuestro país", expresó.

Testimonio estudiantil

Durante la inauguración, Kiaris Félix, estudiante de tercer grado de primaria, habló en representación de los alumnos y agradeció la construcción del plantel.

La niña resaltó que el nuevo centro representa para los niños de la comunidad algo más que una infraestructura física.

"Para nosotros, esta escuela no solamente es un edificio, es un hogar para nuestros sueños, aquí aprenderemos a leer, a escribir, a compartir y a descubrir todo lo que podemos llegar a ser", manifestó.

Félix sostuvo que la apertura del plantel representa una oportunidad para las actuales y futuras generaciones de estudiantes de Cancino Adentro.

"Hoy sembramos una esperanza que crecerá con cada niño y cada niña que entre por estas puertas. Muchas gracias por brindarnos esta oportunidad", concluyó.