Unphu ocupa el tercer lugar entre universidades dominicanas y el sexto del Caribe

La Unphu informó que mantuvo el tercer lugar entre las universidades de República Dominicana y alcanzó la sexta posición entre las instituciones del Caribe. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) alcanzó el puesto 13 de Latinoamérica y el Caribe en el indicador de citas por publicación científica del QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027, una mejora de 19 posiciones respecto a la edición anterior, según informó este jueves la institución.

La universidad obtuvo una puntuación de 98.5 sobre 100 en ese indicador, el resultado más alto entre las dimensiones evaluadas para la Unphu.

De acuerdo con los datos suministrados por la institución, registró además un índice normalizado de 11.3 citas por publicación, frente a una mediana regional de 6.4.

Las citas por publicación miden el promedio de referencias que reciben los trabajos científicos de una universidad en otras investigaciones. QS utiliza información de la base de datos Scopus y normaliza los resultados por áreas académicas para reducir las diferencias en los patrones de citación entre disciplinas.

Para ser evaluadas en este indicador, las instituciones deben superar un umbral mínimo de producción científica durante el período analizado, según la metodología de QS.

Posición en República Dominicana

En la clasificación general, la Unphu informó que mantuvo el tercer lugar entre las universidades de República Dominicana y alcanzó la sexta posición entre las instituciones del Caribe.

A nivel de Latinoamérica y el Caribe quedó situada en el rango 201-250.

La ficha pública de QS identifica a la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña entre las universidades privadas sin fines de lucro de Santo Domingo incluidas en su clasificación regional.

El ranking regional no se basa únicamente en publicaciones científicas.

QS evalúa ocho indicadores: reputación académica, reputación entre empleadores, relación entre profesores y estudiantes, proporción de docentes con doctorado, red internacional de investigación, citas por publicación, publicaciones por profesor e impacto web.

La reputación académica representa el 30% de la evaluación y la reputación entre empleadores un 20%. Las citas por publicación tienen una ponderación de 10%.

Reacción del rector

El rector de la Unphu, Miguel Fiallo Calderón, atribuyó los resultados al trabajo desarrollado por los docentes e investigadores y al proceso de transformación académica de la institución.

"Más que una posición, valoramos lo que hay detrás de ella: el trabajo de nuestros docentes e investigadores, la calidad de la formación", expresó.

Fiallo Calderón señaló que los resultados representan también un compromiso para continuar elevando los estándares académicos y ampliar la generación de conocimiento con impacto en la sociedad.

La divulgación del ranking coincide con la conmemoración del 60 aniversario de la UNPHU.