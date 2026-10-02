Niños y universitarios buscan libros en el último fin de semana de la Feria del Libro

Estudiante buscando sus libros en El Carretón. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Cientos de estudiantes y universitarios acudieron la mañana de este viernes a la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 (FILSD 2026), que entra en su último fin de semana de actividades y concluirá este domingo 4 de octubre.

Era impresionante ver cómo estudiantes de entre 8 y 12 años recorrían los diferentes stands en busca de libros. Entre ellos se escuchaban conversaciones como "quiero este libro" o "vamos a ver si este está aquí", mientras caminaban por los espacios de venta, muchos ya con libros en sus manos.

Uno de los espacios que más llamó la atención de los estudiantes fue El Carretón, una biblioteca al aire libre que funciona mediante el préstamo gratuito de libros.

"Nosotros somos básicamente una biblioteca al aire libre", explicó Carlos, representante de El Carretón, al detallar que las personas pueden registrarse con una ficha y un carnet de usuario para llevarse los libros a sus casas por un período de dos semanas.

El único compromiso, explicó, es devolver el libro en el tiempo establecido para que otras personas puedan disfrutarlo.

"En El Carretón confiamos en los lectores", dijo Carlos, quien agregó que, mediante el carnet, mantienen el contacto de los usuarios para dar seguimiento a los préstamos.

La iniciativa ha tenido una buena acogida durante la Feria del Libro, especialmente entre los estudiantes, quienes no solo se acercan a buscar libros, sino que también aprovechan el espacio para leer.

El Carretón llevó a la feria alrededor de 1,500 libros y hasta el momento ha realizado más de 100 préstamos, según explicó su representante. La iniciativa ha estado presente durante todos los días del evento.

La FILSD 2026 está dedicada al poeta y humanista dominicano José Mármol y tiene a Panamá como país invitado de honor.

Desde el inicio de la feria, el pasado 24 de septiembre, estudiantes, universitarios y público general han participado en las diferentes actividades y recorrido los espacios habilitados para el encuentro cultural.

La feria contempla unas 600 actividades y la participación de alrededor de 70 escritores de distintos países.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/02102026-el-carreton-de-libros-en-la-feria-del-libro--joliver-brito202610020021-254462cf.jpg (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Actividades del último fin de semana

Este sábado 3 de octubre, entre las actividades programadas se encuentran, a las 11:00 de la mañana, la presentación del libro Historias detrás de una receta, de Fifita Bichili y Paola Meneses, en el Pabellón de Panamá.

También de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en la Cinemateca Dominicana, se proyectará la película panameña Panamá Al Brown.

A las 6:00 de la tarde habrá un conversatorio con Ana Simó, moderado por Keila González, en el Pabellón de las Buenas Palabras, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.

A esa misma hora, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, se presentará la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá.

El domingo 4 de octubre, a las 10:00 de la mañana, el Pabellón de Panamá tendrá la presentación del Mago Marko y la proyección de cortometrajes y películas panameñas presentadas durante la feria.

De 4:00 a 6:00 de la tarde, la Cinemateca Dominicana proyectará la película panameña El Brujo: Julio Zachrisson, seguida de un conversatorio.

El cierre del Pabellón de Panamá está previsto para las 6:00 de la tarde.