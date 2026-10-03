Gobierno entrega dos liceos en Santiago y un techado en Rancho Arriba

15 aulas se suman al sistema educativo público. ( CEDIDA POR EL MINERD )

El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la inauguración de dos centros educativos en Santiago y un techado en Rancho Arriba, San José de Ocoa, como parte de las acciones del Gobierno para ampliar y fortalecer la infraestructura del sistema educativo público y garantizar espacios adecuados para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.

Las obras representan una inversión conjunta de 203,418,963.15 de pesos, incorporan 15 aulas al sistema educativo público y benefician a 776 estudiantes.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó el compromiso del presidente Abinader con la educación y resaltó la continuidad de las acciones que desarrolla el Gobierno para ampliar la infraestructura escolar y responder a las necesidades de las comunidades educativas.

"Hace apenas dos días el presidente Luis Abinader encabezó en el Gran Santo Domingo la entrega de cinco nuevos planteles educativos, incluyendo los centros que forman parte del Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez. En una sola jornada se incorporaron 136 aulas al sistema público, con capacidad para beneficiar directamente a 4,575 estudiantes", indicó.

Dijo que a esas infraestructuras se suman este sábado el Liceo Dominga Avelina Pérez, en El Caimito, y el Liceo El Guano.

El titular de Educación destacó que en el Gobierno hay una visión de continuidad y que se debe tomar en cuenta que "las necesidades educativas no surgen al mismo tiempo ni pueden resolverse en una sola jornada".

"Por eso, ampliar, concluir y mejorar la infraestructura escolar tiene que ser un esfuerzo sostenido: atender lo urgente, responder a las prioridades de hoy y, al mismo tiempo, seguir construyendo las condiciones que el sistema necesitará mañana", acotó De Camps.

La jornada en Santiago inició con la entrega del Liceo Dominga Avelina Pérez, ubicado en el distrito municipal El Caimito, que cuenta con siete aulas, beneficiará a 245 estudiantes y representó una inversión de 83,548,508.49 de pesos.

El centro dispone de áreas para la dirección y subdirección, salón de profesores, enfermería, recepción, comedor, seis aulas estándar y un aula especial destinada a laboratorio de Biología y Química. También cuenta con biblioteca y salón de cómputos, cancha, áreas verdes, plaza cívica, parqueos y otros espacios complementarios.

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Posteriormente, el presidente Abinader dejó inaugurado el Liceo El Guano, en Santiago, que cuenta con ocho aulas, beneficiará a 280 estudiantes y representó una inversión de 94,500,508.25 de pesos.

La infraestructura dispone de área administrativa, biblioteca, aulas, laboratorio de Ciencias, módulos de Informática, espacio para práctica de Contabilidad, comedor y cancha mixta, entre otras áreas destinadas al desarrollo de las actividades académicas.

En Rancho Arriba, San José de Ocoa, el mandatario entregó el techado del Politécnico William Radhamés Encarnación, obra que representó una inversión de 25,369,946.41. El centro educativo funciona bajo la modalidad de Jornada Escolar Extendida y cuenta con una matrícula de 251 estudiantes