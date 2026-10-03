RD obtiene 5.0 sobre 10 en eficiencia del Estado y se coloca entre los países mejor valorado

República Dominicana obtiene una nota mediocre de 5.0 sobre 10 en cuanto a qué tan eficiente es el Estado, pero aún así queda en el tercer lugar de los países de América Latina, según el Latinobarómetro 2026.

Asimismo, el 40 % percibe que el Estado ha hecho "mucho o algo" por ellos y su familia en los últimos tres años, en comparación con el 24 % que tenía esa percepción en 2011.

Según el Latinobarómetro 2026 publicado el 2 de octubre, en 11 años la perspectiva de los ciudadanos sobre la acción del Estado aumentó en tres puntos porcentuales, al pasar de 24 % en 2011 a 27 % en 2026 quienes consideran que el Estado ha hecho "mucho o algo" por ellos y sus familias.

El país donde los ciudadanos perciben que el Estado hace más por ellos es El Salvador, con 52 %, mientras que Panamá y Guatemala, con 14 %, son los que menos perciben esta acción.

Satisfacción en educación pública

De acuerdo con el informe, el desempeño de los Estados a lo largo del tiempo en América Latina ha sufrido una importante disminución.

República Dominicana obtiene el cuarto lugar en la valoración de la educación pública, con un 51 % de satisfacción de la ciudadanía, quedando a la par con Uruguay.

La satisfacción con la educación pública entre 2009 y 2011 alcanzó un 54 % y 55 %, respectivamente, disminuyendo a 53 % en 2015 y 40 % en 2026.

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Evaluación de hospitales y policía

En cuanto a los hospitales públicos, República Dominicana registra un 39 % de satisfacción, quedando en el cuarto lugar entre los países de la región.

En cuanto a la eficiencia policial, República Dominicana registra uno de los porcentajes más bajos, con un 21 %, quedando en el lugar 14, a solo tres posiciones de la peor valoración.

Mientras que el sistema judicial se ubica en un 25 % de satisfacción, con República Dominicana en el sexto lugar.

Sobre Latinobarómetro

Latinobarómetro es el estudio de opinión pública de referencia en América Latina. Cada año realiza alrededor de 20,000 entrevistas en 18 países, representando a más de 600 millones de habitantes y midiendo actitudes, valores y comportamientos para seguir la evolución de la democracia, la economía y la sociedad.

La Corporación Latinobarómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile y es la única responsable de la producción y publicación de los datos.