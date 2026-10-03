El Gobierno inaugura dos planteles escolares en Jánico

El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezaron la inauguración del centro educativo Dominga Avelina Pérez, en El Caimito y de un liceo ubicado en el El Guano, municipio de Janico, provincia, Santiago obras destinadas a ampliar la oferta de aulas del sistema educativo público en este municipio.

Durante el acto, De Camps señaló que el propósito de las obras educativas trasciende la construcción de aulas y destacó el papel de estudiantes, docentes y comunidades en el aprovechamiento de estos espacios.

"El valor de una obra como esta no se mide simplemente en el presupuesto, en metros cuadrados, en aulas construidas, que si bien es cierto es importantísimo, comienza a medirse realmente cuando ustedes entran, cuando la hacen suya", expresó el ministro.

De Camps indicó que las nuevas infraestructuras forman parte de la continuidad del programa de entrega de planteles educativos que desarrolla el Gobierno y señaló que días antes el presidente Abinader había encabezado la entrega de cinco centros educativos en Santo Domingo, con 136 aulas y capacidad para beneficiar a más de 4,570 estudiantes.

"Hoy continuamos ese trabajo aquí en Santiago con la entrega de este centro y del liceo un poco más tarde", manifestó el funcionario.

El ministro sostuvo que las necesidades educativas no se presentan de manera simultánea ni pueden ser atendidas con una sola obra, por lo que consideró necesario mantener la construcción y ampliación de planteles de acuerdo con las necesidades de las comunidades.

Durante la actividad también habló Cristofer Rosario, estudiante de secundaria, quien agradeció la construcción del centro educativo y destacó las oportunidades que representa para los alumnos.

Testimonio estudiantil

"Esta escuela representa dignidad", expresó Rosario durante sus palabras de agradecimiento, en las que también valoró la posibilidad de recibir educación en un espacio adecuado y desarrollar conocimientos, valores y competencias.

El estudiante agradeció al presidente Abinader, al Ministerio de Educación, a los docentes y a las personas que participaron en la construcción de la obra, al considerar que el nuevo plantel responde a una necesidad de la comunidad.

Las autoridades no ofrecieron en las declaraciones suministradas detalles sobre la inversión, cantidad de aulas o matrícula proyectada de cada uno de los dos planteles inaugurados.