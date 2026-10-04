Evaluación docente sigue sin resolver reclamos ni publicar resultados generales

Imagen ilustrativa de un aula de clases en la República Dominicana. ( CEDIDA POR ÁNGEL HERNÁNDEZ )

Tres meses después de que el Ministerio de Educación (MINERD) cerró la implementación de la evaluación docente, siguen pendientes los reclamos de miles de maestros y la publicación de un informe nacional que reúna los resultados del proceso.

Alrededor de 10,000 docentes quedaron pendientes de evaluación o con alguna etapa incompleta, 3,126 solicitaron revisión de sus calificaciones y miles no han recibido el pago retroactivo, según Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y miembro de la comisión que participó en el proceso.

El MINERD cerró la implementación el 1 de julio, cuando la Comisión Nacional Rectora informó que habían concluido las seis etapas de un proceso diseñado para medir el desempeño docente y orientar la mejora profesional.

A raíz de los casos que siguen pendientes, la ADP convocó para el miércoles 7 de octubre una jornada de protesta frente a la sede del Minerd. La organización llamó a participar a los docentes afectados, incluidos quienes no fueron evaluados, quienes tienen etapas incompletas y quienes esperan respuesta a sus revisiones.

El gremio también reclama el pago completo del retroactivo, la solución de casos de supuesta doble sesión y respuestas para los maestros que no han podido iniciar clases debido a reparaciones en sus centros educativos. La convocatoria incluye además denuncias sobre las condiciones de la infraestructura escolar y el anuncio de posibles acciones judiciales.

De la Rosa explicó que los alrededor de 10,000 docentes pendientes no son necesariamente personas que recibieron una calificación y esperan conocerla. En esa cifra están incluidos maestros que no fueron evaluados porque se encontraban de licencia médica o de estudios, así como otros que tuvieron dificultades en alguna de las etapas.

En el caso de las revisiones, dijo que 3,126 docentes llevaban alrededor de dos meses esperando la publicación de sus resultados. El dirigente afirmó que el MINERD no les ha comunicado por escrito cuándo responderá esos casos.

La ADP tampoco tiene una cifra exacta de los maestros que no han recibido el pago retroactivo. De la Rosa indicó que el gremio realiza un levantamiento y que en ese grupo hay docentes que no fueron evaluados, personas cuyos resultados están en revisión y otros casos pendientes.

El dirigente también afirmó que no conoce una fecha anunciada por el MINERD para publicar los resultados nacionales. Según explicó, las únicas cifras generales que la ADP conoce son de manera verbal.

El balance difundido el 1 de julio indicó que 122,098 docentes habían sido convocados y que el cumplimiento promedio de las etapas alcanzaba el 97.78 %. Sin embargo, ese porcentaje se refiere al desarrollo de las fases y no permite saber cuántos maestros aprobaron, cuántos reprobaron, cuántos deben ser revisados ni cuántos están pendientes de pago.

El 21 de julio, el MINERD y la ADP informaron sobre un protocolo para la publicación de resultados, la revisión de calificaciones y la asignación de incentivos. El esquema establecía un plazo de 15 días para solicitar revisiones y de hasta 45 días para que fueran decididas.

El 2 de agosto, el Ministerio informó que había publicado las calificaciones individuales de 111,851 docentes. También indicó que los pagos de incentivos y retroactivos se realizarían después de concluir el período de reclamaciones y las revisiones correspondientes.

La evaluación no consistió en una sola prueba. Incluyó la autoevaluación, la valoración de diversos actores, un ejercicio de rendimiento profesional, la revisión de la planificación docente y la observación de clases.

Las áreas tomadas en cuenta fueron el nivel de formación académica en la materia específica, la aplicación del currículo, los resultados de aprendizaje de los estudiantes, el cumplimiento de las normas institucionales, las relaciones con estudiantes, colegas y comunidad, el liderazgo en el trabajo, la formación continua y el trabajo en equipo.

El reclamo actual es que, tres meses después del cierre de la implementación, el público todavía no dispone de un informe que muestre qué resultados produjo esa medición ni cuántos docentes permanecen con algún trámite pendiente.