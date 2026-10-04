Gobierno entrega escuela y techado en San José de Ocoa que beneficiarán a 660 estudiantes

Al centro, el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, rodeado de niños. ( CEDIDA POR EL MINERD )

El Gobierno inauguró este domingo una escuela primaria y un techado escolar en San José de Ocoa, obras que beneficiarán a 660 estudiantes y representan una inversión conjunta de 117.3 millones de pesos.

El presidente Luis Abinader entregó la Escuela Primaria Prof. Altagracia Thelma Sánchez Castillo, construida con una inversión de 90,642,036.80 de pesos.

El plantel dispone de 10 aulas y beneficiará a 89 estudiantes de la comunidad de El Naranjal, refiere una nota de prensa del Ministerio de Educación (Minerd).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/whatsapp-image-2026-10-04-at-114153-pm-dd397e96.jpeg Área para educación inicial. (CEDIDA POR EL MINERD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/whatsapp-image-2026-10-04-at-114154-pm-0b7daf44.jpeg El plantel dispone de 10 aulas. (CEDIDA POR EL MINERD) ‹ ›

En tanto, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó la entrega del techado del Liceo José Núñez de Cáceres, construido con una inversión de 26,702,816.03 de pesos y destinado a beneficiar a 571 estudiantes.

Te puede interesar Gobierno entrega dos liceos en Santiago y un techado en Rancho Arriba

Mensaje del ministro De Camps

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, resaltó la importancia de fortalecer la educación primaria, etapa en la que, según explicó, los estudiantes desarrollan habilidades fundamentales para su formación.

De Camps señaló que el Ministerio de Educación trabaja en el fortalecimiento de la alfabetización inicial en lectura, escritura y matemática, así como en el acompañamiento a los docentes durante el Nivel Primario.

La estudiante Verónica Thaysmari Ciprián Arias, de cuarto grado, manifestó que la nueva escuela representa una oportunidad para que los niños de El Naranjal puedan estudiar, jugar y desarrollar sus capacidades en un ambiente seguro y adecuado.

Las obras forman parte del programa de infraestructura educativa que desarrolla el Gobierno. El sábado fueron inaugurados otros espacios educativos en las comunidades de El Caimito y El Guano, en la provincia Santiago.