Utesa da seguimiento a caso de presunta agresión sexual a estudiante y pide prudencia

La Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) informó que da seguimiento al caso que involucra a una de sus estudiantes y pidió evitar la difusión de especulaciones no confirmadas. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL PORTAL WEB DE LA INSTITUCIÓN )

La Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) informó que da seguimiento a una situación que involucra a una de sus estudiantes, luego de que en redes sociales circularan versiones sobre una presunta agresión sexual, cuyos detalles no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

La institución precisó mediante un comunicado que los hechos alegados ocurrieron el pasado 30 de septiembre, pero no dentro de sus instalaciones ni en sus inmediaciones.

Agregó que posteriormente la estudiante acudió a la universidad, donde recibió el apoyo correspondiente, de acuerdo con las necesidades que manifestó.

En redes sociales se han difundido versiones que señalan que la joven habría salido a compartir con un grupo de hombres vinculados supuestamente a la universidad y que posteriormente habría sido víctima de una agresión sexual.

Algunas publicaciones mencionan a varios estudiantes como presuntos involucrados.

Sin embargo, esas versiones no han sido confirmadas por las autoridades competentes, por lo que no es posible establecer públicamente qué ocurrió, quiénes estuvieron involucrados ni si existe una investigación penal formal sobre el caso.

Información bajo reserva

Utesa indicó que mantendrá bajo reserva cualquier información de carácter personal relacionada con la estudiante, al tiempo que señaló que los datos sobre el caso corresponden a las autoridades competentes.

"Exhortamos a nuestra comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a actuar con responsabilidad y prudencia, evitando la difusión de afirmaciones, atribuciones o especulaciones que no hayan sido debidamente confirmadas", señaló la institución en su comunicado.

El caso permanece sujeto al esclarecimiento de los organismos correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas o sometidas por este caso ni sobre el resultado de una eventual investigación oficial.