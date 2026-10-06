ADP pospone protesta tras compromisos del Minerd sobre evaluación docente

Sixto Gabín y Eduardo Hidalgo en la protesta de la ADP contra la reforma laboral en julio del 2024.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) pospuso la protesta que había convocado para este miércoles frente al Ministerio de Educación (Minerd), luego de que las autoridades asumieran compromisos para atender a los docentes que no fueron evaluados, publicar calificaciones pendientes y gestionar pagos atrasados.

La decisión fue adoptada después de una reunión entre representantes del gremio y funcionarios del MINERD, informó la ADP en su Circular Informativa 14-2026. El sindicato dijo que otorgaba un voto de confianza al diálogo y advirtió que retomará con mayor contundencia su plan de lucha si los compromisos no son cumplidos.

Aunque el Ministerio asumió entregar en los próximos días los informes y reportes de la Evaluación de Desempeño Docente a las comisiones Ejecutiva y Rectora, todavía no se informa cuándo el público podrá conocer el resultado general del proceso.

Tampoco se ha precisado cuántos docentes aprobaron, cuántos no alcanzaron la calificación requerida ni cuántos tuvieron un rendimiento deficiente. L as cifras manejadas hasta ahora por la ADP, según había explicado su secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Menegildo de la Rosa , son de carácter verbal. Estas indican que el 96 % habría aprobado y que el 85 % obtuvo resultados de excelente, muy bueno o bueno.

Uno de los compromisos asumidos establece que esta semana será entregado el cronograma para los 10,489 docentes que, por distintas razones, no pudieron ser evaluados. La ADP informó que algunas etapas para esos casos comenzarían durante este mismo mes.

El Minerd también se comprometió a publicar las calificaciones de 1,200 docentes cuyas revisiones ya están listas. A estos se suman 1,535 casos correspondientes a la revisión de la sexta etapa y otros 468 de distintas etapas o componentes. Los casos restantes deberán recibir sus calificaciones a más tardar el lunes 19 de octubre.

En cuanto a los docentes clasificados como de doble sesión, el Ministerio comenzó este martes la publicación de sus calificaciones. Se trata de 1,062 maestros. Además, deberá responder a la ADP antes del viernes 9 de octubre sobre dos propuestas presentadas para establecer el mecanismo definitivo de solución y garantizar el derecho a revisión.

El gremio informó también que comenzó la gestión de pago del retroactivo para 475 docentes que no lo habían recibido. En el caso del Programa de Inducción, el proceso se inició para 291 maestros que ya concluyeron. Para otros 1,805 docentes que terminarán el programa el 30 de noviembre, la gestión comenzará después de esa fecha.

Entre los acuerdos figura además la elaboración de una estrategia integral para los planes de mejora de los docentes. La ADP y el MINERD también mantienen el compromiso de auditar la plataforma utilizada en el proceso, para lo cual se suministran informaciones al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

La ADP dijo que permanecerá en sesión permanente para vigilar el cumplimiento de los plazos. Si los compromisos no se concretan, el gremio retomará la jornada de protesta que fue pospuesta.