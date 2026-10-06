Minerd fija fechas para destrabar evaluación docente y atender a miles de maestros pendientes

Fachada del Ministerio de Educación. ( SUMINISTRADA POR EL MINERD. )

El Ministerio de Educación (Minerd) fijó este martes nuevos plazos para avanzar con la Evaluación del Desempeño Docente y atender los casos de miles de maestros que aún esperan respuestas sobre sus resultados, pagos retroactivos o su incorporación al proceso de evaluación.

Durante una reunión con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, las autoridades acordaron que esta semana serán comunicadas las calificaciones de 1,200 docentes que solicitaron revisión y cuyos casos ya cuentan con una decisión técnica.

A estos se suman 1,535 docentes que pidieron revisión de los componentes correspondientes a la sexta etapa de la evaluación, relacionada con la observación y planificación de clases. A través de una nota, el Minerd informó que estos casos deberán recibir respuesta a más tardar el lunes 19 de octubre.

Para esa misma fecha también está prevista la respuesta a otros 468 docentes que solicitaron revisión de diferentes etapas y componentes del proceso evaluativo.

Más de 10,000 docentes aún deben ser evaluados

Uno de los puntos de mayor alcance acordados durante el encuentro es la situación de los 10,489 docentes que, por distintas razones, no pudieron ser evaluados.

El Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente deberá entregar esta semana el cronograma para incorporar a estos maestros al proceso. Algunas de las etapas de evaluación comenzarán este mismo mes de octubre.

Asimismo, el Minerd informó que este martes 6 de octubre fueron publicadas las calificaciones de 1,062 docentes cuyos casos fueron identificados como de doble sesión por el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente.

Gestionan pagos retroactivos

Otro de los acuerdos contempla el inicio, esta semana, de las gestiones para el pago retroactivo a los docentes del Programa Nacional de Inducción (PNI) que ya concluyeron su formación.

En el caso de los docentes que finalizarán el programa el próximo 30 de noviembre, las gestiones para el pago comenzarán una vez concluida su formación.

El Ministerio y la ADP también acordaron concluir y presentar para discusión una estrategia integral para la elaboración de los Planes de Mejora, que estarán orientados a fortalecer el desarrollo profesional de los docentes a partir de los resultados obtenidos en la evaluación.

Auditoría a la plataforma

Durante la reunión, el Minerd reiteró además su compromiso de realizar una auditoría a la plataforma utilizada en la Evaluación del Desempeño Docente.

La institución informó que está suministrando al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) las informaciones requeridas para llevar a cabo este proceso.

Los informes y reportes correspondientes a la Evaluación del Desempeño Docente serán entregados en los próximos días a las comisiones Ejecutiva y Rectora para los fines correspondientes.

Los acuerdos fueron adoptados como parte del seguimiento conjunto entre el Minerd y la ADP al proceso de evaluación del magisterio.