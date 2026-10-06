Así funciona RD Inteligente, el programa gratuito para aprender sobre inteligencia artificial

El programa se enmarca en el desarrollo y expansión de la inteligencia artificial a nivel global. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Que la población aprenda a utilizar la IA para una tarea concreta, es la meta del programa nacional de alfabetización en inteligencia artificial RD Inteligente, lanzado por el Gobierno para capacitar gratuitamente en la materia a un 1 millón de dominicanos.

La iniciativa, presentada por las autoridades el pasado 10 de septiembre de 2026 y ejecutada por el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), está dirigida a estudiantes, profesionales, docentes, emprendedores, servidores públicos, empleados del sector privado y ciudadanos en general.

El programa está estructurado en tres niveles; alfabetización, productividad y especialización. El primero es común para todos, tiene 10 horas de duración y al finalizar los usuarios reciben un certificado de participación digital emitido por el ITLA.

No obstante, la academia aclaró que este documento no equivale a un título académico ni a una certificación profesional de fabricante, es decir, a una acreditación emitida por una empresa tecnológica o industrial que valida que un profesional tiene los conocimientos y habilidades necesarios para operar, administrar o dar soporte a sus productos o software específicos.

El inicio

El primer nivel, denominado alfabetización, está diseñado para todo público. No exige conocimientos previos de tecnología y puede completarse desde un teléfono, tableta o computadora, sin un horario fijo de clases.

Esta etapa está dividida en seis paradas o módulos:

Qué es la IA y qué no es , con una duración de 1.5 horas . El contenido aborda conceptos básicos como datos , algoritmos, modelos, aprendizaje automático y redes neuronales, además de los límites de estas tecnologías.

Hablarle a una IA , de 2.5 horas , enfocada en la interacción con las herramientas de inteligencia artificial.

Desconfiar bien , de 1.5 horas , orientada a reconocer posibles errores o respuestas falsas generadas por sistemas de IA.

Sus datos y su privacidad , de 1.5 horas , sobre el cuidado de la información personal.

Engaños con IA: defenderse , de 1.5 horas , que aborda riesgos como contenidos manipulados y estafas que utilizan inteligencia artificial .

Su primer caso real, también de 1.5 horas, que lleva al participante a utilizar lo aprendido en una situación práctica.

El segundo y tercer nivel

Tras completar la etapa de alfabetización, los niveles subsiguientes son opcionales y están pensados para las personas que quieran implementar la inteligencia artificial en su oficio o actividad profesional.

El segundo nivel, denominado productividad, tiene una duración total de 25 horas, de las cuales 15 corresponden a rutas aplicadas al trabajo u oficio del participante, según explica la plataforma.

Al concluir esta etapa, el resultado indicado por el programa es un proyecto aplicado, en lugar de una certificación técnica.

Luego se abre paso a la especialización, dirigida a quienes desean profundizar en áreas tecnológicas y tiene una duración de entre 60 y 120 horas.

La iniciativa contempla la capacitación en áreas consideradas clave para el Gobierno y para el desarrollo del país, entre ellas:

Inteligencia Artificial : modelos, agentes y automatización con IA generativa.

Ciencia de Datos: análisis, visualización y toma de decisiones utilizando datos .

Ciberseguridad : protección de sistemas, personas e información.

Desarrollo de Software: construcción de herramientas y soluciones tecnológicas.

En esta fase, el programa señala que el participante puede obtener una certificación técnica de fabricante, aunque no explica quienes la emiten.

Miles de inscritos

Según datos divulgados por la Presidencia, al 28 de septiembre se habían registrado 54,000 personas de todas las provincias y del Distrito Nacional en el programa. De ellas, 4,968 habían completado al menos un módulo.