Más de 15 estudiantes resultan intoxicados tras quema de medicamentos vencidos en escuela Domingo Savio

Bomberos acudieron al centro educativo para atender la emergencia. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Más de 15 estudiantes, coordinadores y personal de rescate del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 resultaron afectados este miércoles por el humo generado por la quema de medicamentos vencidos próximo a la escuela Domingo Savio Fe y Alegría.

Vómitos, mareos y dificultad para respirar fueron algunos de los síntomas que comenzaron a presentar los estudiantes durante el recreo, provocando momentos de caos en el plantel, debido a que varios comenzaron a sentirse mal de manera simultánea.

El teniente coronel Hipólito Peguero explicó que el lugar donde se produjo la quema se encuentra en un área correspondiente a la parroquia Domingo Savio, que está dividida del centro escolar.

Ante la situación, varios estudiantes tuvieron que ser trasladados a distintos centros de salud. Diez fueron llevados a uno de los hospitales de la Ciudad Sanitaria doctor Luis Eduardo Aybar (antiguo Morgan), tres al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, uno al Centro Médico Luperón y otro al Hospital Infantil doctor José Manuel Rodríguez Jimenes (antiguo Santo Socorro). Otros afectados salieron del plantel por sus propios medios.

La directora de la escuela, Daysi Rodríguez, explicó que los estudiantes se encontraban en el recreo cuando comenzaron a percibir el olor que se extendió por las instalaciones.

“Estábamos haciendo recreo y el olor comenzó a esparcirse. Entonces, eso generó una serie de síntomas, entre vómitos... La mayoría son los que sufren de asma, que comenzaron a tener dificultad para respirar”, relató Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/whatsapp-image-2026-10-07-at-14851-pm-d56a7402.jpeg Oxígeno utilizado para estabilizar a los estudiantes afectados por la inhalación de humo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Las primeras unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y del Cuerpo de Bomberos llegaron al centro educativo alrededor de las 10:20 de la mañana. De acuerdo con reportes de vecinos, unas 10 ambulancias acudieron al lugar y varias de ellas trasladaron a más de un estudiante.

La directora indicó que los estudiantes afectados permanecen bajo atención médica y algunos son estabilizados junto a sus familiares.

“Los están estabilizando con los familiares y también hay personal del centro que está allá con ellos”, expresó Rodríguez.

“Una niña de 14 años se me desmayó en las manos”

La situación también alarmó a familiares y residentes de la zona. Altagracia Paniagua, quien recién llegaba del médico, al observar el movimiento decidió llegar hasta la escuela para buscar a sus dos nietos, terminó auxiliando a una de las estudiantes afectadas.

“Una niña de 14 años se me desmayó en las manos. Tuve que socorrerla para poderla subir a la ambulancia”, contó Paniagua.

La mujer dijo que, según la información que recibió en medio de la emergencia, la situación habría sido provocada por la quema de medicamentos vencidos.

“Supuestamente, no me crea a mí, fue que quemaron unos medicamentos vencidos y por eso fue el caos”, expresó.