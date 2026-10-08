Estas son las mejores universidades de RD en 2027, según el ranking QS

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) mantiene el primer lugar entre las universidades dominicanas en el ranking QS 2027. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL PORTAL WEB DE LA PUCMM )

Doce universidades dominicanas figuran en la edición 2027 del QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean, clasificación que evalúa el desempeño de las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe.

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) encabezan la representación dominicana en esta edición del ranking.

La Pucmm mantiene el primer lugar entre las universidades dominicanas y se ubica en la posición 140 de América Latina y el Caribe, tras mejorar respecto al rango 151-160 de la edición anterior. En la clasificación del Caribe ocupa el tercer lugar.

El Intec conserva la segunda posición entre las universidades dominicanas y aparece en el puesto 161 de América Latina y el Caribe, dentro del rango publicado 161-170. En la edición anterior se encontraba en el rango 191-200.

En la clasificación correspondiente al Caribe, el Intec ocupa la quinta posición.

En el caso de la Unphu, registró un avance de 27 posiciones en América Latina y el Caribe, al pasar del puesto 237 al 210.

Aunque la universidad permanece dentro del rango 201-250 utilizado para la publicación general del ranking, el resultado representa una evolución favorable dentro de ese segmento de la clasificación. En la clasificación del Caribe, ocupa la séptima posición.

Destaca en citas científicas

Uno de los resultados destacados de la Unphu corresponde al indicador de Citas por Publicación (Citations per Paper), en el que alcanzó la posición 14 de América Latina y el Caribe.

Otro de sus resultados destacados se registra en el indicador de Citas por Publicación (Citations per Paper), en el que alcanzó la posición 14 de América Latina y el Caribe. Este indicador está relacionado con la visibilidad y el impacto de la producción científica de las universidades en el ámbito regional.

La información fue dada a conocer a través de una nota de prensa, en la que se detallan los resultados obtenidos por las instituciones dominicanas incluidas en la clasificación elaborada por QS Quacquarelli Symonds.

Además de la PUCMM, el Intec y la Unphu, la edición 2027 del QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean incluye a otras nueve instituciones dominicanas: la Universidad Iberoamericana (Unibe), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad APEC (Unapec), la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (Ucateci), la Universidad Central del Este (UCE), la Universidad Dominicana O&M, la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (Ufhec) y la Universidad del Caribe (Unicaribe).

Qué evalúa el ranking

El QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean analiza diferentes dimensiones del desempeño de las universidades, entre ellas la reputación académica, la valoración de los empleadores, el impacto de las publicaciones científicas, las redes internacionales de investigación y la producción científica.

También toma en cuenta la relación entre docentes y estudiantes, la formación doctoral del cuerpo académico y el impacto web.