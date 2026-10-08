Hillary y Enmy, las primeras alumnas reconocidas como Estudiantes de la Semana

Las primeras estudiantes reconocidas son Enmy Carolina Ureña Abreu, de 17 años, y Hillary Albania Bonilla Mendoza, de 10. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

Dos estudiantes dominicanas, una destacada por su trabajo comunitario en educación vial y otra por obtener 96.67 puntos en la Olimpiada Nacional de Ciencias Sociales, se convirtieron en las primeras alumnas reconocidas mediante la iniciativa Estudiante de la Semana.

Se trata de Enmy Carolina Ureña Abreu, de 17 años, y Hillary Albania Bonilla Mendoza, de 10, cuyas historias fueron seleccionadas por su desempeño académico, liderazgo y aportes a sus comunidades.

Enmy estudia en el Politécnico José Núñez de Cáceres, perteneciente al Distrito Educativo 04-04 de Villa Altagracia, San Cristóbal.

La adolescente fue reconocida por su participación en un proyecto comunitario de educación vial, a través del cual promueve la responsabilidad ciudadana, la seguridad en las vías públicas y una mejor convivencia entre peatones y conductores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-22959-pm-32ebaeb5.jpeg Hillary Albania Bonilla Mendoza. https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-22958-pm-2-8f2e6508.jpeg Enmy Carolina Ureña Abreu. ‹ >

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Segunda estudiante

Hillary, en cambio, estudia en el centro educativo Los Cayucos, del Distrito Educativo 09-01 de Mao, Valverde.

Con apenas 10 años, fue seleccionada tras su participación en la VI Olimpiada Nacional de Ciencias Sociales, competencia en la que alcanzó una calificación final de 96.67 puntos.

Ambas estudiantes fueron escogidas como las primeras protagonistas de Estudiante de la Semana, una iniciativa lanzada este jueves por la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación para reconocer periódicamente a alumnos del sistema educativo dominicano.

El programa no estará limitado a las calificaciones. Para seleccionar a los estudiantes también serán tomados en cuenta aspectos como liderazgo, creatividad, innovación, compromiso con la comunidad y capacidad para generar un impacto positivo dentro y fuera de los centros educativos.

La iniciativa procura dar visibilidad a historias de estudiantes que reflejen valores y competencias promovidos por el currículo educativo, además de incentivar a otros alumnos a desarrollar sus capacidades y participar activamente en sus comunidades.

Los estudiantes seleccionados también podrán acceder a oportunidades formativas vinculadas con las áreas en las que sobresalen, como parte de un proceso para fortalecer y desarrollar sus talentos.