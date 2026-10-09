Infotep abre más de 160 cursos virtuales: conozca las ofertas y cómo inscribirse

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) habilitó este viernes 163 ofertas de capacitación en modalidad virtual, dirigidas a personas interesadas en adquirir nuevos conocimientos o fortalecer sus competencias profesionales en distintas áreas.

De acuerdo con la oferta académica publicada en la plataforma Infotep Virtual, de las 163 formaciones disponibles, 152 corresponden al Centro Nacional de Formación Virtual, ocho a la Regional Norte, dos a la Dirección Regional Metropolitana, en Santo Domingo, y una a la Regional Valdesia, en la zona sur del país.

Las capacitaciones incluyen cursos básicos, técnicos y diplomados en áreas relacionadas con la administración, tecnología, comunicación, ventas, recursos humanos, educación y desarrollo empresarial.

Cursos disponibles

Entre las opciones académicas figuran Introducción a la Inteligencia Artificial, Manejo de Python, SQL básico, Excel avanzado, Microsoft Excel intermedio, Diseño de Páginas Web con CSS y JavaScript, Administración de Redes Sociales y Creación de Contenidos para YouTube.

En el área de comunicación y marketing, los interesados podrán optar por cursos de Marketing Digital, Storytelling, Gestión de Marca Personal, Transformación Digital para Periodistas, Ortografía y Redacción, Introducción a las Ventas en Línea y Técnicas de Ventas.

También están disponibles capacitaciones en Derecho Laboral, Inteligencia Emocional, Liderazgo Transformador, Gestión de Proyectos, Planificación Estratégica, Seguridad y Salud Ocupacional, Reclutamiento y Selección de Personal, Conservación de Alimentos y Manejo de Conflictos.

La oferta incluye, además, diplomados en Coaching, Desarrollo de Competencias Gerenciales, Gerencia y Marketing para el Cambio, Gestión de la Calidad Basada en Normas, Gestión Hospitalaria, Gestión Moderna del Talento Humano, Gestión por Procesos y Servicio al Cliente.

Requisitos para inscribirse

Según las informaciones publicadas por el Infotep, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos generales para acceder a las formaciones virtuales.

Entre estos figuran tener al menos 16 años, presentar una copia de la cédula de identidad por ambos lados y adjuntar una certificación escolar.

Para determinadas capacitaciones se requiere haber completado el bachillerato, contar con formación técnica o universitaria y poseer conocimientos de herramientas de oficina.

Asimismo, los participantes deben haber realizado el curso de Operaciones Básicas de Programas de Oficina, cuando corresponda.

Debido a que las formaciones se imparten de manera virtual, es indispensable disponer de una computadora de escritorio o portátil con conexión a internet.

Cantidad de cursos permitidos

El Infotep establece que cada participante podrá realizar un máximo de dos cursos simultáneamente.

Sin embargo, precisa que quienes tengan una solicitud activa, ya sea de un curso en ejecución o en espera, no podrán presentar una nueva solicitud hasta que concluya la formación correspondiente.

La institución también advierte que, una vez iniciado el curso, no se permite el retiro de participantes.

Además, Infotep Virtual se reserva el derecho de publicar nuevas ofertas en cualquier día u horario, así como de admitir o rechazar solicitudes conforme a sus criterios de selección.

Inscripción y consulta

Los interesados pueden consultar las capacitaciones disponibles, verificar los requisitos específicos de cada programa y realizar su solicitud a través del Portal de ofertas académicas de Infotep Virtual.

La disponibilidad de cupos dependerá de cada formación y de las condiciones establecidas por la institución.

Para acceder a las formaciones puede acceder al portal: https://infotepvirtual.com