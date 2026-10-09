Estudiantes del Centro Educativo San José Obrero, en Pedro Brand, desarrollaron dos proyectos que combinan tecnología, robótica y conocimientos adquiridos en las aulas para ofrecer soluciones a problemas ambientales, desde un sistema de riego automatizado hasta un robot diseñado para contribuir a la recuperación de terrenos afectados por la explotación minera.

Las iniciativas, denominadas "Raíces del Futuro" y "Seed-Bot", fueron presentadas al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, durante un recorrido por el plantel, en el que los alumnos explicaron el funcionamiento de sus propuestas y cómo aplicaron los conocimientos adquiridos en clases.

Un huerto con sistema de riego automatizado

El proyecto "Raíces del Futuro" surgió con la recuperación de un espacio ubicado detrás del comedor escolar, que fue transformado en un huerto utilizado como laboratorio para el aprendizaje.

Como parte de la iniciativa, los estudiantes crearon un sistema de riego automatizado que utiliza sensores para medir la humedad de la tierra y determinar cuándo activar o detener el suministro de agua, con el objetivo de evitar su desperdicio.

El proyecto integra conocimientos de Ciencias Naturales, Matemática, programación, tecnología e ingeniería, mediante actividades en las que los alumnos realizan mediciones, analizan resultados y plantean soluciones a situaciones de su entorno.

Durante la presentación, los estudiantes explicaron al ministro que utilizaron herramientas de programación, como Scratch, para desarrollar y controlar parte de sus proyectos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2026-10-09-at-100444-am-8c76288f.jpeg Alumnos del Centro Educativo San José Obrero explican al ministro Luis Miguel De Camps los proyectos con los que aplican en la práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MINERD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2026-10-09-at-100443-am-6fcd6669.jpeg Estudiantes y docentes del Centro Educativo San José Obrero presentan al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, los proyectos de innovación tecnológica desarrollados en el centro educativo. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MINERD) ‹ >

También destacaron que una de las experiencias que más han disfrutado ha sido la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas.

"Raíces del Futuro" obtuvo recientemente el primer lugar nacional en el nivel Primario de la cuarta edición de Buenas Prácticas en Innovación y Tecnología.

El reconocimiento fue otorgado al profesor Israel Contreras Pacheco, del Centro Educativo San José Obrero, durante una actividad organizada por el Ministerio de Educación, en la que fueron premiados nueve docentes seleccionados entre más de 600 participantes de las 18 regionales educativas.

Un robot para contribuir a la recuperación ambiental

La segunda propuesta presentada al ministro fue "Seed-Bot", un proyecto de robótica orientado a contribuir con la conservación del medio ambiente y la recuperación de áreas afectadas por la explotación minera.

La iniciativa consiste en el desarrollo de un robot que utiliza bolas de semillas, conocidas como seed balls, con el propósito de plantear alternativas para la restauración de terrenos degradados.

Para su creación, los estudiantes integraron conocimientos de programación, robótica y tecnología cartográfica, herramientas que les permiten estudiar problemáticas ambientales y desarrollar posibles soluciones.

Destacan iniciativas

Durante el recorrido, el ministro Luis Miguel De Camps resaltó el valor de estos proyectos, al considerar que permiten relacionar los contenidos curriculares con situaciones concretas del entorno escolar y comunitario.

Asimismo, destacó que estas experiencias promueven la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.