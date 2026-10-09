Educación presentará informe sobre cumplimiento de acuerdos de evaluación docente

Fachada del Ministerio de Educación. ( ARCHIVO / DL )

El Ministerio de Educación informó este viernes que su titular, Luis Miguel De Camps , presentará el próximo lunes 12 de octubre ante la Comisión Ejecutiva de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD) un informe sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos para dar continuidad al proceso evaluativo del magisterio.

La reunión está convocada para las 9:00 de la mañana y forma parte del seguimiento a los acuerdos establecidos entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

El informe abordará el estado de cumplimiento de los compromisos relacionados con la revisión de calificaciones, los pagos retroactivos correspondientes a docentes del Programa Nacional de Inducción (PNI) y la incorporación de nuevos grupos a las distintas etapas de la evaluación.

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Entre las acciones previstas figura la comunicación de los resultados de las solicitudes de revisión, así como la publicación de las calificaciones de 1,062 docentes identificados como de doble sesión.

Evaluación de maestros

También se dará seguimiento a la elaboración de un cronograma para evaluar a aproximadamente 10,000 maestros que, por distintas razones, no pudieron completar el proceso.

La presentación del informe forma parte de los mecanismos de seguimiento establecidos para garantizar la continuidad de la Evaluación del Desempeño Docente 2025-2026.

El proceso fue retomado después de más de una década sin realizarse y forma parte de los compromisos de la actual gestión del Ministerio de Educación para evaluar al magisterio y fortalecer el desarrollo profesional docente.