Intec gradúa a 945 nuevos profesionales; el 63 % son mujeres

Ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). ( CEDIDA POR INTEC )

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) graduó este sábado a 945 nuevos profesionales durante su septuagésima tercera ceremonia de graduación, en la que el rector de la institución, Arturo Del Villar, exhortó a los egresados a utilizar sus conocimientos para transformar la sociedad y contribuir al desarrollo del país.

De acuerdo con una nota de prensa de la universidad, del total de graduandos, 597 son mujeres y 348 hombres, equivalentes al 63.2 % y 36.8 %, respectivamente.

Asimismo, el 54 % de los egresados corresponde a programas de posgrado y el 46 % a carreras de grado.

La institución destacó que 194 estudiantes, equivalentes al 20.5 % de la promoción, culminaron sus estudios con honores académicos. De estos, 95 obtuvieron la distinción summa cum laude, 79 magna cum laude y 20 cum laude.

Durante su intervención, el rector Del Villar llamó a los nuevos profesionales a no limitarse a adaptarse al mundo, sino a asumir el compromiso de transformarlo.

Para ello, planteó tres acciones fundamentales: explorar, conversar y conectar. Explicó que explorar implica ampliar los conocimientos más allá de las áreas de formación; conversar supone preservar el diálogo humano en una época marcada por el desarrollo de la inteligencia artificial, y conectar consiste en poner el talento al servicio del bien común.

"El país espera su talento; el futuro aguarda por su audacia y compromiso", expresó el académico.

Del Villar también propuso que la educación dominicana avance hacia un modelo denominado "STEMx", que integre ciencia, tecnología, diseño y artes.

Primeras promociones y cinco nuevos doctores

Entre las particularidades de esta graduación figura la primera promoción de la Licenciatura en Comunicación Social y Medios Digitales con concentración en Publicidad, así como los primeros egresados de los programas 2+2 en Ciencias de la Ingeniería e Ingeniería Industrial.

Además, la universidad invistió a cinco nuevos doctores: tres del Doctorado en Ciencias Ambientales, uno del Doctorado en Matemática y Laura Yamilet Díaz Lathulerie, quien se convirtió en la primera egresada del Doctorado en Comunicación y Educación en Entornos Virtuales.

La ceremonia también incluyó la graduación de 257 educadores de tres programas de maestría desarrollados en coordinación con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).

De estos, 125 corresponden a la Maestría en Género y Políticas de Igualdad en Educación; 72 a Evaluación Educativa y 60 a Gestión de Centros Educativos.

Según la institución, la Maestría en Género y Políticas de Igualdad en Educación registró su mayor participación masculina en una promoción, con 22 hombres entre sus 125 egresados.

Asimismo, otros 19 estudiantes recibieron sus títulos de licenciatura en Educación mediante el programa Docentes de Excelencia, en las áreas de Ciencias Sociales y Matemáticas orientadas a la educación secundaria.

Becarios y estudiantes destacados

Durante la ceremonia también recibieron sus títulos 16 beneficiarios del Programa INTEC con los Estudiantes Sobresalientes (PIES), de los cuales ocho finalizaron sus estudios con honores académicos.

Entre ellos, cuatro alcanzaron la distinción summa cum laude, tres magna cum laude y uno cum laude.

La universidad informó que estas becas fueron financiadas con recursos institucionales y aportes de egresados, miembros de su Junta de Regentes y AFP Siembra.

También se graduaron cinco integrantes del equipo Apolo 27, que participa en competencias vinculadas a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Los egresados son Manuel Guerrero, de Ingeniería de Sistemas; Pedro Rojas, de Negocios Internacionales; Keramsi Sánchez, de Ingeniería Mecatrónica; Pablo Gómez, de Ingeniería Mecánica, y José Peguero, de Economía.

Llamado a ejercer con responsabilidad

El orador invitado de la ceremonia fue el ingeniero Hugo Pérez Ovalles, fundador de la empresa constructora Therrestra, quien compartió experiencias de su trayectoria profesional y exhortó a los graduandos a mantener la perseverancia frente a las dificultades.

"La vida es una carrera de distancia, no de velocidad", manifestó Pérez Ovalles, al destacar la importancia de la constancia para alcanzar las metas profesionales.

En representación de la promoción, las graduadas Elaine Mercedes Encarnación Batista, de Negocios Internacionales, y Camila Sofía Isa Ramírez, de Economía, ambas con índice académico de 4.00, pronunciaron el discurso de agradecimiento.

Las egresadas resaltaron la responsabilidad social que acompaña al ejercicio profesional y la necesidad de actuar con ética, integridad y sensibilidad humana.

"Porque ese título que hoy nos llevamos a casa también implica una gran responsabilidad. Los números que algunos analizaremos representan personas; los casos que otros trabajaremos tendrán nombres, familias e historias; habrá pacientes que depositarán su confianza en nosotros", expresaron.

La toma de juramento estuvo a cargo de María Alejandra Bueno García, graduada summa cum laude de Comunicación Social y Medios Digitales con concentración en Publicidad, con índice académico de 4.00.

Ciencias Sociales concentra la mayor cantidad de egresados

De acuerdo con las estadísticas suministradas por INTEC, el 33.76 % de los graduandos pertenece al área de Ciencias Sociales y Humanidades, seguido de Ciencias de la Salud, con 25.40 %, e Ingenierías, con 22.65 %.

En tanto, el área de Economía y Negocios representó el 15.56 % de la promoción, mientras que Ciencias Básicas y Ambientales concentró el 2.65 %.

La universidad informó que entre los graduandos figuran estudiantes procedentes de distintas provincias dominicanas y de 13 países, entre ellos Estados Unidos, Venezuela, Cuba, España, Japón, Colombia, Perú y Suiza.

La ceremonia fue presidida por Elianna Peña Soto, presidenta de la Junta de Regentes del INTEC.