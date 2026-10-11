"Ahora el bullying es delito", reitera Yeni Berenice en encuentro con estudiantes en Herrera

Procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso durante encuentro con estudiantes ( FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo un conversatorio con estudiantes del liceo Matías Ramón Mella, ubicado en el sector Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste, para abordar los principales desafíos que enfrentan los alumnos.

Durante el encuentro, Reynoso instó a los jóvenes a conocer y respetar la Constitución, cultivar valores como la solidaridad y evitar cualquier forma de acoso escolar. Asimismo, recordó que el bullying está contemplado como delito en el nuevo Código Penal y advirtió sobre las consecuencias legales que puede ocasionar.

"Ahora el bullying también es delito. Y si alguien es menor, pero tiene más de 13 años, menos de 18, puede ir a la cárcel por cometer un bullying; por discriminar se puede ir a la cárcel", enfatizó, según una nota de prensa de la Procuraduría.

En ese momento, invitó a los estudiantes a repetir en coro: "El bullying es un delito".

Reynoso también explicó las funciones del Ministerio Público, de los fiscales y de la procuradora general de la República.

De igual manera, abordó temas relacionados con la patria y los héroes que contribuyeron a la construcción de la nación.

Se refirió a los "hombres y mujeres que hicieron grandes aportes para que hoy seamos un país libre, independiente, soberano, democrático y un Estado de derecho".

La procuradora exhortó a los alumnos a estudiar, leer e involucrarse en organizaciones sociales, así como a crear y participar en clubes de lectura. Además, los motivó a convertir sus aulas en modelos de convivencia y aprendizaje, mediante el análisis de sus necesidades y la puesta en marcha de acciones que favorezcan la creación, la formación y el desarrollo personal.

Derechos y responsabilidades

La funcionaria destacó que conocer plenamente los derechos y deberes permite a los estudiantes contar con mejores herramientas para vivir con dignidad, en libertad y con mayores oportunidades de desarrollo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/whatsapp-image-2026-10-11-at-211856-46f94726.jpeg El ministro de Educación, Luis Miguel De Camp, y Yeni Berenice Reynoso durante el encuentro con estudiantes. (FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO)

En ese contexto, abordó derechos fundamentales como la educación, la salud, la igualdad y la participación social.

También recordó la importancia de asumir responsabilidades para contribuir a la construcción de una mejor sociedad, entre ellas respetar las leyes y a los demás, cumplir con los compromisos individuales, cuidar el medioambiente y aportar al bien común.

Participación institucional

Reynoso invitó a los estudiantes del plantel, que pertenece al distrito 15-05, así como a los de todo el país, a transformar su entorno , dar buen ejemplo en sus hogares y comunidades, participar en las actividades sociales, promover espacios de respeto y trabajar para alcanzar sus metas.

En la actividad participaron, además, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; la procuradora adjunta Alba Corona; y la procuradora general de corte Dannisa Cruz, directora del Departamento de Derechos Humanos y de la Unidad de Reinserción de Repatriados de la Procuraduría General de la República.

La jornada contó con el respaldo de los docentes Eddy Chávez, director regional de Educación; Servio Sena, director del Distrito Educativo 15-05; Lucris González, directora del centro educativo; Jacqueline Ovando, profesora del plantel; Yesenia Tejeda y Jhondhery Brazobán.