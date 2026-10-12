UASD busca ampliar oferta académica en Higüey para evitar traslado de estudiantes

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Jorge Asjana David junto a personal del recinto Higüey. ( UASD )

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Jorge Asjana David, planteó la necesidad de ampliar y consolidar la oferta académica del centro universitario de Higüey, provincia La Altagracia, para garantizar que los estudiantes puedan completar sus carreras en esa demarcación sin tener que trasladarse a otras ciudades.

El académico explicó que la institución trabaja en coordinación con el director del Centro UASD-Higüey, Johnny Santana Rijo, para asegurar que las carreras que se imparten actualmente cuenten con las secciones y asignaturas necesarias. Además, busca ampliar progresivamente la oferta académica con programas que respondan a las demandas de los estudiantes, entre ellos Arquitectura.

"Vamos a consolidar lo que tenemos, que haya secciones y asignaturas de todas las carreras que tenemos actualmente y cerrar la oferta de que nuestros estudiantes no tengan que migrar a otro lugar para terminar las carreras y los que empiecen en Higüey puedan terminar aquí", expresó.

El rector indicó que la intención es fortalecer la labor académica, investigativa y de extensión de la universidad en La Altagracia, así como responder a las necesidades de formación profesional de la provincia y las localidades cercanas.

Apuesta por la modernización y la investigación

Asjana David señaló que la modernización constituye uno de los pilares de su gestión, con énfasis en la digitalización, la incorporación de inteligencia artificial y la reducción del uso de papel en los procesos académicos y administrativos.

Asimismo, informó que la universidad trabaja en un anteproyecto de ley de incentivos fiscales para impulsar la investigación científica y la innovación en la República Dominicana.

Explicó que la propuesta no estaría limitada a la UASD, sino que buscaría beneficiar a las universidades e institutos que desarrollen investigaciones, con el propósito de fortalecer la producción de conocimiento y contribuir a la solución de problemas nacionales.

El rector sostuvo que el desarrollo educativo requiere aumentar la capacidad de investigación y generar nuevos conocimientos, por lo que consideró necesario el acompañamiento de los sectores público y académico.

Buscan convertir el centro de Higüey en recinto universitario

Durante su intervención, Asjana David destacó la importancia estratégica del centro de Higüey para el desarrollo educativo de la región Este y señaló que uno de los retos pendientes es convertirlo en un recinto universitario moderno.

Indicó que la institución aspira a desarrollar una estructura académica capaz de responder a las necesidades de La Altagracia, Verón, Punta Cana y otras localidades de la región, en un contexto marcado por el crecimiento turístico y económico de la zona.

El rector planteó, además, que la República Dominicana tiene potencial para convertirse en un destino académico para estudiantes del Caribe, Centroamérica, Latinoamérica y otras partes del mundo.

Inauguran espacios para los estudiantes

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura académica, el rector de la UASD, Jorge Asjana David, y el director del Centro UASD-Higüey, Johnny Santana Rijo, inauguraron el Laboratorio de Ciencias Fisiológicas y entregaron remozados el Aula 109, especializada en Geografía, y la Sala 1 de la Biblioteca de esa sede universitaria.

Al felicitar al director del centro y a su equipo, Asjana David sostuvo que las nuevas autoridades deben dar continuidad a las iniciativas positivas de gestiones anteriores y trabajar para obtener resultados.

"Mi elección es una elección de compromiso, es una elección de resultado. No me traigan problemas, tráiganme soluciones", expresó al referirse a la orientación que busca imprimir a la gestión universitaria.

El rector también agradeció el respaldo de las autoridades académicas, los representantes políticos y los distintos sectores de la comunidad, a los que llamó a unir esfuerzos para impulsar la educación y el desarrollo de la provincia.

En la actividad estuvieron presentes los vicerrectores Antonio Ciriaco, Rosel Fernández y Juana Encarnación; el senador Rafael Barón Duluc; la gobernadora provincial, Daysi De Óleo; y los diputados Ángel del Rosario, Carmen de la Rosa, Onavel Aristy y Francisco Villegas.

También asistieron Jorge Tavárez y Pedro Martínez Moronta, además de otras autoridades universitarias y locales, docentes, servidores administrativos, estudiantes y representantes de los medios de comunicación.