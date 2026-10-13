CEF Santo Domingo acerca a dominicanos a másteres online reconocidos en España

Estudiantes de especialidades en CEF.- Santo Domingo. ( FOTO CEDIDA POR CEF.- SANTO DOMINGO )

Los profesionales dominicanos pueden cursar desde Santo Domingo dos programas de posgrado de la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), reconocidos entre los mejores programas online de España.

La oferta, disponible a través de CEF.- Santo Domingo, incluye el Máster en Dirección Financiera y Control de Gestión y un MBA reconocido entre los programas destacados de dirección y administración de empresas en línea.

De acuerdo con la información suministrada por la institución, el ranking de El Mundo evaluó más de 1,000 programas y seleccionó 160 másteres a partir de 25 criterios relacionados con la calidad académica, la metodología de enseñanza, el profesorado, los contenidos, los recursos y las perspectivas profesionales.

En esta edición, nueve programas de CEF.- Udima fueron incluidos entre los mejores másteres online de España, distribuidos en siete especialidades.

El Máster en Dirección Financiera y Control de Gestión está dirigido a profesionales interesados en fortalecer sus conocimientos sobre planificación financiera, control de gestión y toma de decisiones empresariales, ocupa el cuarto puesto entre los cinco programas seleccionados en la categoría de Finanzas, según informó CEF.- Santo Domingo en una nota de prensa.

El MBA, por su parte, se orienta al desarrollo de competencias en estrategia, liderazgo y dirección de organizaciones.

Titulación española desde República Dominicana

Uno de los elementos de la oferta académica es la posibilidad de acceder a una titulación universitaria española sin tener que trasladarse al extranjero. Según CEF.- Santo Domingo, los estudiantes pueden optar a una doble titulación Mescyt-Udina, que combina el reconocimiento académico en República Dominicana con un título universitario español.

La institución presenta estos programas como una alternativa de formación para profesionales que buscan ampliar sus oportunidades laborales y adquirir herramientas aplicables a las necesidades actuales de las empresas.

El modelo académico de CEF.- Udima también procura vincular los contenidos teóricos con la práctica profesional, mediante docentes con experiencia en sus respectivas áreas y una formación orientada a la toma de decisiones en entornos empresariales.

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Formación y bienvenida

Como parte de esta experiencia formativa, del 28 de septiembre al 1 de octubre se celebró la Semana de Bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso de CEF.- Santo Domingo. Durante la jornada, los participantes conocieron las instalaciones de la institución, así como al equipo directivo y académico que les acompañará durante el desarrollo de sus másteres.

El programa también incluyó conferencias impartidas por expertos en distintas áreas, con el propósito de ofrecer a los nuevos estudiantes un primer acercamiento al entorno académico y profesional de la institución.