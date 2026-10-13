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Minerd anuncia intervención de la Policía Escolar tras amenazas a director de escuela en Barahona

La irrupción de un hombre armado en la Escuela Primaria Mencía habría causado pánico entre los estudiantes

Director tiene previsto presentar este martes una denuncia formal

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    Minerd anuncia intervención de la Policía Escolar tras amenazas a director de escuela en Barahona
    Sede del Ministerio de Educación de la República Dominicana. (SUMINISTRADA POR EL MINERD)

    El Ministerio de Educación (Minerd) informó este martes que dará seguimiento, junto con la Policía Escolar, al incidente ocurrido ayer, lunes, en la Escuela Primaria Mencía, ubicada en el municipio de Paraíso, Barahona, donde un hombre habría amenazado de muerte al director del centro educativo tras ingresar al plantel armado con un machete.

    A través de un comunicado de prensa, la institución señaló que el director de la escuela tiene previsto presentar este martes una denuncia formal ante las autoridades competentes. Asimismo, indicó que los uniformados acudirán al recinto para dar seguimiento al caso.

    De acuerdo con las informaciones preliminares, el incidente habría ocurrido luego de que varios estudiantes presuntamente lanzaran piedras hacia la propiedad del ciudadano involucrado en el hecho.

    El Minerd indicó que las circunstancias que dieron origen al conflicto deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.

    Alarma entre los estudiantes

    El director de la escuela, Joselín Lebrón, afirmó que el incidente provocó momentos de alarma entre estudiantes y docentes, lo que llevó a suspender la docencia.

    • El educador también denunció que el centro carece de personal de seguridad y advirtió sobre los riesgos que representan para los estudiantes las condiciones en las que se encuentran los trabajos de construcción de un multitechado, cuya ejecución permanece paralizada, según su denuncia.
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