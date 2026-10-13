Minerd prevé iniciar en enero de 2027 la evaluación complementaria del desempeño docente

El viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco De Óleo. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN )

El Ministerio de Educación (Minerd) prevé desarrollar entre enero y abril de 2027 las distintas etapas de la evaluación complementaria del desempeño docente, como parte del seguimiento al proceso de evaluación de los maestros.

Sin embargo, los trabajos de organización y planificación de esta evaluación están programados para noviembre de este año, según el cronograma establecido.

Así lo informó este martes la institución, que también anunció que el próximo 16 de octubre presentará ante el Consejo Nacional de Educación (CNE) alrededor de nueve informes sobre los resultados de la Evaluación del Desempeño Docente.

Estos documentos servirán de base para orientar los planes de mejora y las acciones de formación continua del magisterio.

Pagos a los docentes

Durante una reunión encabezada por el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco De Óleo, también se revisaron los avances en el cumplimiento de los acuerdos establecidos con los gremios magisteriales, incluidos los procesos de revisión de calificaciones y la tramitación de pagos retroactivos.

Asimismo, la institución indicó que tramitó los expedientes de 327 docentes y dirigentes gremiales para gestionar los cálculos y procedimientos administrativos correspondientes a los pagos retroactivos del Programa Nacional de Inducción (PNI). Otros 495 casos continúan en proceso.

En cuanto a las reclamaciones sobre las calificaciones de la evaluación, el Minerd informó que 1,600 de lasrecibidas ya cuentan con, de las cuales alrededor de 400 han sido notificadas a los interesados.

El Minerd también informó sobre la publicación de los resultados de los docentes que presentaron incidencias de doble sesión durante el Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), con excepción de cuatro casos que requieren un tratamiento particular.