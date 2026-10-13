Educación busca fortalecer formación en hotelería y turismo para facilitar inserción laboral

El ministro de Educación Luis Miguel De Camps, junto a estudiantes y maestros del Instituto Politécnico Víctor Estrella Liz. ( CECIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (MINERD). )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, planteó este martes la necesidad de fortalecer la formación técnico-profesional en áreas vinculadas a la hotelería, la gastronomía y el turismo, con el propósito de preparar a los estudiantes para aprovechar las oportunidades laborales que genera el crecimiento del sector en el país.

El funcionario abordó el tema durante una visita al Instituto Politécnico Víctor Estrella Liz, donde recorrió las instalaciones destinadas a la enseñanza de Hotelería y Servicios Gastronómicos.

Durante el recorrido, De Camps conversó con los estudiantes sobre sus experiencias de aprendizaje, las razones por las que eligieron esas especialidades y las necesidades que identifican para mejorar su formación académica y práctica.

"Ustedes son los que lo están viviendo, los que realmente tienen la experiencia del aprendizaje", expresó el ministro, al destacar la importancia de escuchar las opiniones de los alumnos para identificar oportunidades de mejora en los programas formativos, de acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Educación (Minerd).

Vinculación con el sector turístico

De Camps señaló que el crecimiento del turismo dominicano representa una oportunidad para ampliar las opciones de empleo de los jóvenes, siempre que cuenten con las competencias requeridas por las empresas del sector.

Según los datos citados por el Ministerio de Educación, entre enero y septiembre de 2026, la República Dominicana recibió más de 9.2 millones de visitantes. Este crecimiento, de acuerdo con la institución, incrementa la demanda de personal capacitado en distintas actividades turísticas.

"Cuando el país abre nuevas oportunidades, la educación tiene que ayudar a nuestros jóvenes a estar preparados para aprovecharlas. En un sector como el turismo, eso significa formar jóvenes con las competencias que demanda una industria cada vez más competitiva y que continúa creciendo", afirmó el funcionario.

El titular de Educación sostuvo que las especialidades de Hotelería y Servicios Gastronómicos forman parte de la oferta de educación técnico-profesional y permiten a los estudiantes adquirir conocimientos prácticos y desarrollar habilidades para su posterior incorporación al mercado laboral.

Asimismo, resaltó la importancia de que los jóvenes conozcan desde las aulas las alternativas de formación disponibles, tanto para continuar sus estudios como para acceder a oportunidades laborales.

Programa para fortalecer la empleabilidad

El Minerd explicó que estas acciones forman parte de Educación que abre puertas, uno de los componentes de la Hoja de Ruta del Ministerio de Educación, orientado a fortalecer la empleabilidad de los estudiantes y vincular la oferta educativa con las necesidades de los sectores productivos.

De Camps indicó que el objetivo es que la formación impartida en los centros educativos responda a las oportunidades laborales que se generan en el país, especialmente en actividades económicas que requieren personal con preparación especializada.

"Queremos que nuestros estudiantes puedan mirar las oportunidades que se están creando en la República Dominicana y saber que tienen las herramientas para ser parte de ellas. Esa conexión entre educación, preparación y oportunidades es fundamental para que el crecimiento del país llegue también a nuestros jóvenes y a sus familias", expresó.