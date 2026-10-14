Reunión del Pacto Educativo: Minerd promete informe para mejorar aprendizajes

Luis Miguel De Camps, titular del Minerd, durante el encuentro del Pacto Educativo, donde destacó la comisión creada por el Consejo Nacional de Educación (CNE). ( CEDIDA POR EL MINERD )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó este miércoles que la comisión aprobada por el Consejo Nacional de Educación (CNE) presentará a finales de noviembre un informe con medidas inmediatas y recomendaciones para fortalecer los aprendizajes en el sistema educativo dominicano.

El funcionario se refirió al trabajo de la comisión durante su participación en la asamblea del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, en el marco de un panel sobre los resultados de PISA 2025.

De Camps explicó que el equipo analizará la implementación del currículo a partir de los resultados de las evaluaciones educativas y otras evidencias disponibles, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y orientar la toma de decisiones.

Conforme a una nota de prensa del Minerd, el informe también incluirá indicadores de seguimiento para evaluar las medidas propuestas y establecer responsabilidades que permitan dar continuidad a las acciones acordadas.

"Desde el Ministerio queremos que este proceso tenga resultados concretos. Vamos a aportar la información necesaria, escuchar las distintas perspectivas y, a partir de lo que resulte de esta discusión y del trabajo de la comisión del Consejo Nacional de Educación, definir medidas, responsabilidades e indicadores que nos permitan actuar y dar seguimiento", expresó el ministro.

El titular del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) sostuvo que las conclusiones deberán servir para determinar qué aspectos del sistema necesitan cambios y cuáles iniciativas deben fortalecerse o mantenerse por sus resultados.

"Lo que corresponda corregir, lo corregiremos. Lo que tengamos que fortalecer, lo fortaleceremos, y aquello que esté dando resultados, debemos consolidarlo" Luis Miguel De Camps Ministro de Educación “

Seguimiento al Pacto Educativo

La asamblea del Pacto Nacional para la Reforma Educativa reunió a organizaciones y entidades vinculadas al sector para analizar los desafíos de la educación dominicana y dar seguimiento a los compromisos asumidos para mejorar la calidad de la enseñanza.

El encuentro se desarrolló como parte de los esfuerzos para avanzar hacia las metas educativas establecidas para 2030, mediante el diálogo entre los distintos actores del sistema.

La comisión del CNE tendrá entre sus tareas identificar acciones que contribuyan a mejorar los aprendizajes, a partir de las evidencias disponibles y del análisis de la aplicación del currículo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-14-at-64149-pm-03754d01.jpeg La asamblea del Pacto Nacional para la Reforma Educativa reunió a organizaciones y entidades vinculadas al sector para analizar los desafíos de la educación dominicana. (CEDIDA POR EL MINERD)