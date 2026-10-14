Ideice abre programa para financiar130 investigaciones educativas con hasta RD$ 250,000

De izquierda a derecha: Eddy Chávez, director regional 15 de Santo Domingo; Jesús Andújar Avilés, director ejecutivo del Ideice; y Johanny Polanco, coordinadora del programa, en la rueda de prensa para presentar la convocatoria 2027. ( CEDIDA POR EL IDEICE )

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) anunció la apertura de la VI Convocatoria del programa Conoce tu Regional Investigando (CTRI), correspondiente a 2027, mediante la cual financiará 130 estudios en centros educativos públicos del país.

La convocatoria estará disponible a partir del 14 de octubre de 2026 y contempla una jornada de inducción para los postulantes del 16 al 27 de ese mismo mes. Los interesados podrán consultar las bases y los requisitos de participación en el portal institucional www.ideice.gob.do.

Cada investigación podrá recibir un financiamiento máximo de 250,000 pesos, sujeto a la revisión del presupuesto presentado y a los ajustes que correspondan según las necesidades del proyecto. Los recursos serán canalizados a través de las juntas regionales, mediante los procedimientos de la Contraloría.

El programa está dirigido a técnicos regionales y distritales, directores de centros educativos, coordinadores pedagógicos, orientadores, psicólogos y docentes de las 18 regionales educativas del país, quienes podrán presentar propuestas relacionadas con las necesidades de sus respectivos entornos escolares.

Los interesados también podrán integrarse al grupo oficial de WhatsApp habilitado por la institución, donde recibirán orientaciones relacionadas con los requisitos y el procedimiento de postulación.

El director ejecutivo del Ideice, Jesús Andújar Avilés, explicó que la iniciativa busca producir información útil para orientar las decisiones institucionales y fortalecer las políticas educativas mediante investigaciones desarrolladas desde los propios centros escolares.

"A través de esta convocatoria, nos proponemos financiar la realización de 130 estudios en centros educativos públicos durante el año 2027, con el objetivo de generar evidencia que contribuya a la toma de decisiones y a la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de la educación dominicana", expresó Andújar Avilés.

Áreas y pagos

Las propuestas deberán estar vinculadas a una de las cinco líneas de investigación definidas por el Ideice: currículo y logros de aprendizaje; investigación, tecnología, innovación, gestión y liderazgo escolar; carrera docente; educación secundaria y vinculación con el mercado laboral; y políticas educativas, programas y procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios.

Cada postulante deberá seleccionar una línea de investigación y formular una propuesta orientada a responder a una problemática de su contexto educativo o desarrollar estrategias y herramientas que contribuyan a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El director ejecutivo señaló que el programa procura que los resultados de las investigaciones puedan aplicarse a la gestión educativa, las prácticas pedagógicas y la identificación de oportunidades de mejora en las escuelas.

"Estamos convencidos de que la investigación educativa cobra mayor sentido cuando sus resultados se traducen en decisiones fundamentadas en evidencia, prácticas pedagógicas más efectivas y mejores oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes", sostuvo Andújar Avilés.

Johanny Polanco, coordinadora del programa, explicó que los fondos serán entregados en tres desembolsos, conforme a la estructura financiera establecida para las investigaciones aprobadas. "Primero un 40 %, luego un 40 % y se finaliza con un 20 %", detalló.

La convocatoria se articula con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030, el Plan Horizonte 2034 y el Plan Estratégico Institucional del Ideice 2025-2028.

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