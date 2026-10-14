Educación presenta musical sobre las hermanas Mirabal a estudiantes de las 18 regionales

Parte de las escenas del musical Mariposas de Acero, presentado a estudiantes de diferentes centros de estudios por el centenario del nacimiento de Minerva Mirabal. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El Ministerio de Educación presentó este miércoles el musical "Mariposas de Acero" a estudiantes de centros educativos de las 18 regionales del país, como parte de las actividades conmemorativas del centenario del nacimiento de Minerva Mirabal.

La jornada incluyó dos funciones de la obra, escrita por Waddys Jáquez, con el propósito de acercar a los estudiantes a la historia dominicana y promover la reflexión sobre los valores que representaron las hermanas Mirabal y la vigencia de su legado.

La iniciativa fue realizada en coordinación con la Fundación Hermanas Mirabal y presentada en el Teatro Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-14-at-32245-pm-df7458c6.jpeg El musical Mariposas de Acero. https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-14-at-32244-pm-d2ee19a6.jpeg El musical Mariposas de Acero https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-14-at-32247-pm-a8fd2f53.jpeg Estudiantes disfrutan del musical Mariposas de Acero. ‹ >

La viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, Ancell Scheker, destacó que el musical recoge la vida y obra de las hermanas Mirabal, así como su lucha por una República Dominicana libre, sustentada en el Estado de derecho y la justicia social.

Testimonios destacados

"Esperamos que esta obra los inspire a ustedes, jóvenes, que tengan presente esta historia, estas vidas que formaron nuestra nación y que con ella les guíe las decisiones de su futuro", expresó Scheker.

De su lado, Minou Tavárez Mirabal, hija de Minerva Mirabal y presidenta de la Fundación Hermanas Mirabal, manifestó su emoción por presentar la obra a los estudiantes y resaltó la importancia de acercar a las nuevas generaciones a la historia de Patria, Minerva y María Teresa.

Tavárez Mirabal valoró la propuesta artística por integrar elementos de la música y la cultura juvenil dominicana, y agradeció al Gobierno y al Ministerio de Educación por impulsar las actividades conmemorativas del centenario del nacimiento de su madre.

El musical Mariposas de Acero narra la historia de las tres hermanas mediante una combinación de teatro, música, danza y tecnología. Su banda sonora incorpora géneros como rap, trap y jazz, junto con ritmos caribeños, para presentar los acontecimientos históricos desde una perspectiva contemporánea.