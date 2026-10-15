San Juan, Monte Plata y Azua concentran focos de bajo rendimiento escolar, según estudio

Kiero Guerra, investigador principal del estudio "Mapas Educativos: geolocalizando las brechas del sistema educativo dominicano". ( CEDIDA POR LA PUCMM )

Las regionales educativas de San Juan de la Maguana, Monte Plata y Azua figuran entre las zonas de República Dominicana con mayor concentración de rezago escolar, según una investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

El estudio, titulado "Mapas Educativos: geolocalizando las brechas del sistema educativo dominicano", determinó que los centros educativos con bajos resultados académicos no se encuentran distribuidos de manera aleatoria en el territorio nacional, sino que tienden a agruparse en determinadas zonas geográficas.

Uno de los principales hallazgos fue la identificación de 115 liceos ubicados en zonas de bajo rendimiento durante tres años consecutivos, entre 2023 y 2025, que reúnen aproximadamente 4,100 estudiantes cada año.

Estos centros se concentran principalmente en las regionales de San Juan de la Maguana, Monte Plata y Azua, lo que, según los investigadores, permitiría dirigir las intervenciones educativas hacia establecimientos específicos.

"El rezago escolar se concentra en lugares concretos. No están dispersos al azar, sino agrupados en zonas", explicó el doctor Kiero Guerra, investigador principal del proyecto.

"El problema cabe en una lista de centros y puede atenderse de forma focalizada", agregó.

Los resultados fueron presentados este jueves durante la Semana de Investigación 2026 de la PUCMM, como parte de un análisis de datos oficiales correspondientes a 10,792 centros educativos públicos, privados y semioficiales, tanto urbanos como rurales, entre 2016 y 2025.

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Brechas entre escuelas públicas, privadas y rurales

La investigación también evidenció diferencias en el desempeño académico de los centros educativos según el sector al que pertenecen y su ubicación geográfica.

De acuerdo con los resultados correspondientes a 2025, el 22.7 % de los centros públicos no alcanzó el nivel Intermedio, una proporción considerablemente superior al 7.5 % registrado en los centros privados.

Las diferencias también se reflejaron entre las zonas rurales y urbanas. En las primeras, el 21.2 % de los centros educativos se mantuvo por debajo del nivel Intermedio, mientras que en las áreas urbanas esta proporción fue del 15.0 %.

Estos resultados muestran una mayor incidencia del bajo rendimiento académico en los centros públicos y rurales, de acuerdo con los indicadores analizados.

Sin embargo, el estudio también identificó 72 centros de alto rendimiento ubicados en zonas donde predominan resultados bajos, de los cuales 53 pertenecen al sector público y 17 están situados en áreas rurales.

Según los investigadores, estos establecimientos podrían servir como referencia para identificar prácticas que contribuyan a mejorar el desempeño de otros centros educativos que operan en condiciones territoriales similares.

Intervenciones focalizadas para mejorar los resultados

El investigador principal aclaró que los hallazgos no permiten determinar por sí solos las causas del bajo rendimiento escolar ni establecer cuál sería el efecto de una intervención específica.

No obstante, sostuvo que identificar los territorios y centros con mayores dificultades constituye una oportunidad para diseñar políticas educativas focalizadas, orientadas hacia las poblaciones estudiantiles más necesitadas.

"Si los centros de las zonas de rezago alcanzaran el promedio nacional, la media del país subiría más de lo que se ha movido en los últimos tres años", afirmó Guerra.

En ese sentido, la investigación plantea la posibilidad de utilizar los patrones geográficos identificados para establecer prioridades de intervención y evaluar posteriormente los avances alcanzados.

Inteligencia artificial para anticipar riesgos académicos

El proyecto, denominado formalmente "Mapas Educativos — Metodologías y herramientas para fortalecer el sistema de análisis y toma de decisiones sobre políticas públicas en educación basados en evidencia científica", incorporó modelos de inteligencia artificial para anticipar y priorizar intervenciones en centros educativos con riesgo académico para el año siguiente.

Como parte de los resultados, la Pucmm entregará al Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) una plataforma web interactiva que incluirá 15 vistas, mapas y un asistente de consultas, además de más de 2,100 fichas informativas destinadas a orientar las decisiones sobre políticas públicas educativas.

"El siguiente paso le corresponde a la acción: usar estas herramientas para focalizar, aprender de lo que funciona y medir el avance año tras año", sostuvo Guerra Peña.

El equipo de investigación también estuvo integrado por Ángel Mirabal Montes de Oca, Renzo Roncagliolo Jones, Daritza Nicodemo Santana, Víctor González y Oscar López Salas, todos de la Pucmm.