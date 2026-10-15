Escuela de Barahona sigue sin Policía Escolar tras agresión contra su director

Los estudiantes de la Escuela Primaria Mencía, ubicada en el municipio de Paraíso, provincia Barahona, resultaron afectados por el incidente. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

La Escuela Primaria Mencía, del municipio de Paraíso, provincia Barahona, continúa sin vigilancia de la Policía Escolar, pese al incidente violento protagonizado por un hombre que penetró al centro educativo y supuestamente amenazó con matar a su director, provocando temor, nerviosismo y una drástica reducción de la asistencia estudiantil.

El director del plantel, profesor Joselin Lebrón, informó que, después del episodio, la presencia de alumnos disminuyó considerablemente debido al miedo que se apoderó de los niños y la preocupación de sus padres. Sin embargo, aseguró que desde este jueves los estudiantes comenzaron a reincorporarse progresivamente a las aulas.

Explicó que las autoridades del centro han implementado mecanismos de orientación y motivación para devolver la confianza a los estudiantes y sus familiares, mientras los propios compañeros se están animando entre sí para regresar a clases.

Lebrón manifestó que el ambiente escolar ha comenzado a recuperar la tranquilidad, aunque persiste la preocupación por la falta de seguridad policial que permita prevenir situaciones similares.

Lanzamiento de piedras habría provocado el incidente

De acuerdo con las informaciones ofrecidas sobre el caso, el incidente se habría originado luego de que varios estudiantes supuestamente lanzaran piedras desde el área de la cancha hacia el exterior del recinto escolar, situación que habría provocado el enojo de Argeny Ferreras.

Presuntamente molesto por esta práctica, el hombre habría saltado la pared perimetral de la parte trasera del plantel y penetrado a las instalaciones, donde manifestó que estaba cansado de que los estudiantes continuaran lanzando piedras.

Según las versiones del incidente, Ferreras expresó su indignación y habría amenazado con matar al director del centro educativo, a quien aparentemente responsabilizaba de no poner fin a esa situación.

El individuo supuestamente portaba un machete. Algunos estudiantes también afirmaron haber observado un arma de fuego; sin embargo, esta versión no ha sido comprobada por las autoridades, por lo que hasta el momento no existe confirmación oficial de que el acusado estuviera armado con una pistola u otra arma de fuego al momento de ingresar al plantel.

La situación provocó escenas de pánico entre los estudiantes, algunos de los cuales reaccionaron con llanto y nerviosismo ante la presencia del individuo, mientras profesores y personal del centro intentaban controlar la situación.

El hecho generó preocupación entre padres y tutores, quienes temían enviar nuevamente a sus hijos a la escuela por considerar que no existían garantías suficientes de seguridad.

Tribunal aplaza medida de coerción

La jueza María Consuelo Valenzuela, del Juzgado de la Instrucción de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona, aplazó para el próximo martes el conocimiento de la medida de coerción contra Argeny Ferreras, señalado como responsable de irrumpir en el centro educativo.

El Ministerio Público solicitó la imposición de tres meses de prisión preventiva contra el imputado, a quien atribuye presuntas violaciones de los artículos 66 y 83 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Ferreras permanece detenido en la celda preventiva de la ciudad de Barahona, a la espera de que el tribunal conozca la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público y determine su situación procesal.

Aunque en el expediente se hace referencia a presuntas infracciones relacionadas con armas, hasta el momento las autoridades no han confirmado que Ferreras portara un arma de fuego, como señalaron algunos estudiantes que presenciaron el incidente.

El director del centro acudió al tribunal para dar seguimiento al proceso judicial, pero la audiencia fue aplazada.

Mientras tanto, la comunidad educativa procura restablecer completamente las actividades docentes, en medio de la preocupación por la seguridad de los estudiantes y la ausencia de vigilancia de la Policía Escolar en el plantel.