Inicia propone mejorar la educación con inversiones sostenibles

Ryan Larrauri, socio director de Inicia Educación Managers, Amelia Vicini y Antonio Caparrós. ( PUBLICA POR AMCHAMDR EN X )

Representantes de Inicia plantearon la necesidad de mejorar la calidad de la educación dominicana mediante inversiones sostenibles, el fortalecimiento institucional y una mayor vinculación entre la formación académica y las demandas del mercado laboral.

Durante el Almuerzo Regional de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), celebrado en Santiago, Amelia Vicini, socia de Inicia, destacó que la educación debe asumirse como una inversión estratégica para el desarrollo económico y social.

Explicó que Inicia Educación contempla un horizonte de inversión mínimo de 20 años para contribuir al fortalecimiento de los sectores público y privado.

Por su parte, Ryan Larrauri, socio director de Inicia Educación Managers, advirtió sobre las deficiencias en las competencias adquiridas por los estudiantes y los costos adicionales que enfrentan las empresas para capacitar a sus empleados.

Iniciativas educativas

Antonio Caparrós, también socio director de Inicia Educación Managers, señaló que transformar el sistema educativo requiere continuidad y compromisos que trasciendan los períodos gubernamentales.

Destacó que el proyecto FARO ha impactado a más de 180 centros educativos.

Asimismo, informó sobre la formación de más de 1,800 líderes escolares y programas de capacitación dirigidos a más de 18,000 docentes.