Inafocam certifica a 277 docentes en programas de formación del Intec

Los beneficiarios recibieron sus títulos durante una ceremonia en la que fueron investidos 945 profesionales. ( CEDIDA POR INAFOCAM )

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) certificó a 277 docentes a través de programas de becas desarrollados en coordinación con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), como parte de sus iniciativas para fortalecer la formación y actualización de las competencias del personal del sistema educativo dominicano.

La certificación se realizó durante la septuagésima tercera ceremonia de graduación del Intec, en la que fueron investidos 945 nuevos profesionales de programas de licenciatura, maestría y doctorado.

De los 277 educadores becados por el Inafocam, 126 completaron la maestría en Género y Políticas de Igualdad en Educación; 72, la de Evaluación Educativa; y 60, el programa de Gestión de Centros Educativos.

Además, ambas instituciones entregaron títulos a 19 nuevos licenciados en Educación, formados a través del programa "Docentes de Excelencia", en las áreas de Ciencias Sociales Orientada a la Educación Secundaria y Matemáticas Orientada a la Educación Secundaria.

Discurso rector

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Inafocam para dar continuidad a la formación del personal docente y actualizar sus competencias profesionales.

Durante la ceremonia, el rector del Intec, Arturo Del Villar, exhortó a los graduandos a no adaptarse de manera pasiva al mundo, sino a contribuir a su transformación.

Asimismo, planteó la necesidad de que la educación nacional evolucione hacia un modelo "STEMx", que integre ciencia, tecnología, diseño y artes mediante un enfoque interdisciplinario.

Testimonios graduandos

Como ejemplo, mencionó a los integrantes de Apolo 27, un equipo de estudiantes de la universidad que participa anualmente en competencias de la NASA.

El discurso de agradecimiento, en representación de los graduandos, estuvo a cargo de Elaine Mercedes Encarnación Batista, de Negocios Internacionales, y Camila Sofía Isa Ramírez, de Economía, ambas con un índice académico de 4.00.

Las egresadas destacaron la importancia de conciliar los intereses individuales con el bienestar colectivo y utilizar los conocimientos adquiridos para generar oportunidades para otras personas.

"Porque ese título que hoy nos llevamos a casa también implica una gran responsabilidad. Los números que algunos analizaremos representan personas; los casos que otros trabajaremos tendrán nombres, familias e historias; habrá pacientes que depositarán su confianza en nosotros", expresaron.

La toma de juramento estuvo a cargo de María Alejandra Bueno García, graduada summa cum laude de Comunicación Social y Medios Digitales, con concentración en Publicidad y un índice académico de 4.00.