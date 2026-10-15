Kender Soto y Andrés Rafael Ureña, los nuevos Estudiantes de la Semana del Minerd

Los estudiantes reconocidos Kender Soto Santana y Andrés Rafael Ureña Pérez. ( CEDIDA POR EL MINERD )

Kender Soto Santana, de 10 años, y Andrés Rafael Ureña Pérez, de 17, son los dos nuevos alumnos reconocidos por el Ministerio de Educación (Minerd) como Estudiantes de la Semana, por sus logros en competencias académicas nacionales e internacionales, en las áreas de Ciencias Sociales y Física, respectivamente.

Mediante un comunicado de prensa, la institución también destacó las habilidades de ambos adolescentes en el desarrollo del pensamiento lógico, creativo y crítico.

La iniciativa Estudiante de la Semana busca visibilizar el talento, la dedicación y los aportes de alumnos del sistema educativo dominicano. Además del rendimiento académico, toma en cuenta cualidades como el liderazgo, la creatividad, la innovación y el compromiso con sus comunidades.

Soto Santana, estudiante del centro educativo Federico Froebel, perteneciente al Distrito Educativo 03-03 de la Regional 03 de Azua, obtuvo 90 puntos en la VI Olimpiada Nacional de Ciencias Sociales 2026.

El alumno de primaria fue reconocido por su capacidad para analizar situaciones, aplicar conocimientos y plantear respuestas a problemáticas de su entorno. Sus docentes lo describen como un estudiante activo y aficionado a la lectura.

"A mis compañeros de la clase les quiero decir que nunca se rindan y que estudien mucho y se esfuercen", expresó Kender, al recibir la distinción.

En tanto que Andrés Rafael Ureña Pérez, estudiante del Instituto de Desarrollo Integral Leonardo Da Vinci, del Distrito Educativo 08-03 de la Regional 08 de Santiago, obtuvo una mención de honor en la XXIX Olimpiada Iberoamericana de Física (OIbF 2026), celebrada en João Pessoa, Brasil, del 25 de septiembre al 2 de octubre.

El estudiante de secundaria fue destacado por sus docentes por su disciplina y dedicación durante su preparación para la competencia internacional.

Ureña Pérez resaltó el esfuerzo personal que implicó su participación y manifestó su satisfacción por recibir el reconocimiento.

"Ser Estudiante de la Semana me pone muy contento", manifestó Andrés Rafael al recibir el reconocimiento.

Reconocimiento al mérito estudiantil

Previamente, fueron reconocidas Enmy Carolina Ureña Abreu, de 17 años, y Hillary Albania Bonilla Mendoza, de 10, por su trabajo comunitario en educación vial y su desempeño en la Olimpiada Nacional de Ciencias Sociales, respectivamente.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, resaltó la importancia de reconocer el esfuerzo y la excelencia académica como parte de una educación orientada al desarrollo de competencias, el pensamiento crítico y la formación de ciudadanos capaces de contribuir al país.

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