Universidad Central del Este celebra 56 años de fundación con más de 65 mil profesionales egresados

El rector de la UCE, José Altagracia Hazim Torres. ( CEDIDA POR LA UCE )

La Universidad Central del Este (UCE) celebró su 56.º aniversario de fundación, destacando su trayectoria en la formación de más de 65 mil profesionales y sus aportes al desarrollo educativo, económico y social de la República Dominicana.

La institución, fundada en 1970 en San Pedro de Macorís, conmemoró su aniversario con una eucaristía de acción de gracias, presidida por el padre Paúl Ramírez, director de la Pastoral Universitaria.

Durante la celebración, el rector de la UCE, José Altagracia Hazim Torres, resaltó el crecimiento experimentado por la universidad y los avances alcanzados en materia de calidad académica, vinculación con la sociedad y oportunidades de desarrollo para sus estudiantes.

La institución destacó que sus más de 65 mil egresados tienen presencia en distintos sectores productivos y sociales del país, así como en el ámbito internacional, donde contribuyen con sus conocimientos y formación profesional.

Reconocimientos académicos

Entre los principales logros de la universidad resaltó en un documento de prensa figura la acreditación internacional de su Escuela de Medicina por parte de la Autoridad de Acreditación para la Educación en Medicina y otras Profesiones de la Salud (CAAM-HP).

Asimismo, la UCE destacó los resultados obtenidos en el sistema de evaluación internacional QS Stars, en el que recibió cinco estrellas en Buen Gobierno y cuatro en Docencia, Enseñanza en Línea y Empleabilidad.

Según la nota de prensa, estos reconocimientos forman parte de los esfuerzos de la institución para fortalecer la calidad de la enseñanza, la innovación y la mejora continua de la experiencia educativa.

Aportes sociales

La universidad también resaltó sus iniciativas de responsabilidad social, mediante las cuales docentes y estudiantes participan en programas de salud comunitaria, prevención y educación dirigidos a diferentes sectores de la población.

A estas acciones se suman los programas de becas, el apoyo al emprendimiento y el acompañamiento a iniciativas de desarrollo local, con los que busca ampliar las oportunidades de formación y contribuir al bienestar de las comunidades.

La UCE fue fundada por el doctor José A. Hazim Azar y un grupo de colaboradores en 1970. A 56 años de su creación, la institución reafirmó su compromiso con la formación de profesionales con sentido ético, capacidad de liderazgo y vocación de servicio.