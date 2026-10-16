El 75.1 % de los docentes obtiene resultados insuficientes o regulares en prueba profesional

El 75.1 % de los docentes que participaron en el Ejercicio de Rendimiento Profesional de la Evaluación del Desempeño Docente obtuvo resultados insuficientes o regulares, según los datos presentados por el Ministerio de Educación ante el Consejo Nacional de Educación.

De acuerdo con los resultados, el 58.4 % de los 110,320 docentes que participaron en esta prueba obtuvo una calificación insuficiente, mientras que el 16.7 % alcanzó el nivel regular. En contraste, el 14.6 % logró una calificación buena y el 10.2 % se ubicó entre competente y destacado.

Ante estos resultados, el Ministerio de Educación anunció que priorizará el fortalecimiento de las competencias profesionales evaluadas mediante un plan de formación continua, acompañado de estrategias diferenciadas según los perfiles y contextos de los maestros.

La institución explicó que la prueba busca medir la capacidad de los docentes de aula para aplicar sus conocimientos y habilidades en la resolución de situaciones propias del ejercicio profesional.

Resultados por nivel educativo y experiencia

En el conjunto de la evaluación, que integra los resultados de los distintos componentes, el promedio general fue de 85.4 puntos. El 22 % de los participantes se ubicó en los niveles insuficiente o regular; el 42.3 % obtuvo resultados buenos o muy buenos, y el 35.7 % alcanzó los niveles competente o destacado.

El proceso convocó a 122,919 docentes, de los cuales 112,778 completaron las etapas establecidas, para una cobertura nacional de 91.75 %. La evaluación generó 109,338 calificaciones finales válidas.

Entre los maestros de aula evaluados, 34,663 docentes de primaria alcanzaron un promedio de 84.2 puntos en las tres pruebas aplicadas, mientras que 18,180 docentes de secundaria obtuvieron una media de 83.9 puntos.

Los resultados también mostraron diferencias según los años de servicio. Entre los docentes con uno a cinco años de experiencia, el 13.7 % obtuvo calificaciones insuficientes o regulares y el 47.1 % alcanzó los niveles competente o destacado.

En cambio, entre quienes tienen de 26 a 30 años de servicio, el 34.6 % se ubicó en los niveles insuficiente o regular, mientras que el 28.5 % alcanzó las calificaciones competente o destacado.

El Ministerio señaló que estos datos permitirán identificar necesidades específicas de desarrollo profesional y orientar las decisiones sobre certificación, formación continua y planes de mejora.

Plan de formación continua

La institución anunció que impulsará un plan de formación sistemático y sostenible, enfocado en las competencias con mayores necesidades de fortalecimiento. La iniciativa incluirá acompañamiento pedagógico y mecanismos de seguimiento para medir los avances en el desempeño de los docentes.

Los resultados también servirán para establecer prioridades institucionales, orientar la asignación de recursos y evaluar la efectividad de las acciones formativas.

La Evaluación del Desempeño Docente fue declarada de alta prioridad por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, mediante la Orden Departamental 50-2025, emitida el 16 de mayo de 2025.

La organización e implementación estuvieron a cargo del Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, conforme a los Estándares Profesionales y del Desempeño para la Certificación y el Desarrollo de la Carrera Docente.

El proceso se desarrolló en seis etapas, entre el 30 de octubre de 2025 y el 30 de junio de 2026. Para su ejecución, el Ministerio organizó, capacitó y desplegó a 2,418 integrantes del personal técnico de apoyo en los 122 distritos educativos y en la sede nacional.

La evaluación no se realizaba desde hacía casi una década, según informó la institución.