ADP reclama vigilancia policial en escuelas de Barahona tras incidente violento en Paraíso

El presidente de la seccional de la ADP en Cabral, profesor Dariun Féliz. ( DIARIO LIBRE / OMAR MEDINA )

La irrupción de un hombre, con una actitud violenta, en la escuela primaria Mencía, del municipio de Paraíso, ha encendido las preocupaciones sobre la seguridad en los centros educativos de Barahona, lo que motivó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) a reclamar al Ministerio de Educación mayor vigilancia policial en los planteles escolares.

El presidente de la seccional de la ADP en Cabral, profesor Dariun Féliz, consideró urgente que las autoridades educativas adopten medidas preventivas para evitar que situaciones similares vuelvan a poner en peligro la integridad física de estudiantes, docentes y empleados administrativos.

El dirigente magisterial sostuvo que los centros educativos deben contar con condiciones de seguridad que permitan desarrollar las labores docentes sin temor a incidentes violentos que alteren la tranquilidad de la comunidad escolar.

"Debemos garantizar la integridad de los niños y niñas, del cuerpo docente y administrativo. Los maestros y maestras debemos trabajar en un clima de paz y seguridad", expresó Féliz.

La preocupación del representante de los profesores surge luego de que un ciudadano penetrara de manera violenta en la escuela primaria Mencía, provocando momentos de tensión y preocupación entre estudiantes y profesores.

Medidas solicitadas

Ante esta situación, Féliz planteó que el Ministerio de Educación debe disponer de agentes de seguridad escolar en los centros educativos, especialmente en aquellos ubicados en comunidades donde puedan presentarse situaciones que comprometan la protección de sus ocupantes.

Entiende que la vigilancia policial constituye una medida preventiva importante para impedir el ingreso de personas ajenas a los planteles que puedan representar una amenaza para la comunidad educativa.

El presidente de la ADP en Cabral insistió en que la seguridad de los estudiantes y del personal docente no debe quedar expuesta a situaciones de riesgo, por lo que llamó a las autoridades a prestar mayor atención a las condiciones de protección existentes en las escuelas.

Finalmente, reiteró su llamado al Ministerio de Educación para que fortalezca los mecanismos de vigilancia y garantice que los centros educativos de Barahona y del resto del país funcionen en un ambiente de tranquilidad, paz y seguridad